Invitan a chicos y adolescentes a sumarse a las actividades deportivas del Polideportivo AATRA

La convocatoria para participar de las actividades deportivas del Polideportivo AATRA permanece abierta para chicos y adolescentes que quieran incorporarse a las propuestas de básquet y vóley que se desarrollan en este espacio de Paraná.

Las actividades forman parte de la Escuela Municipal de Deportes y están organizadas en diferentes grupos de acuerdo con las edades. En diálogo con Elonce, Jazmín, una adolescente que concurre al lugar desde hace aproximadamente dos años y medio, destacó la posibilidad de acercarse y conocer las propuestas.

"Que vengan a probar. Acá estamos abiertos a todos", expresó la joven al invitar a otros chicos del barrio y de zonas cercanas. Además de la práctica deportiva, valoró los vínculos que se generan entre los participantes. "Son muy buenos amigos", aseguró.

Vóley y básquet: días y horarios para participar

Una de las alternativas disponibles es el vóley mixto para adolescentes de entre 13 y 17 años. Las clases se realizan los lunes, miércoles y jueves, de 18 a 19 horas. Previamente, durante la tarde, funcionan los grupos de básquet destinados a chicos de menor edad.

Las actividades están a cargo de profesores municipales. Entre ellos se encuentra Marcela Díaz Chávez, quien lleva cinco años trabajando en el Polideportivo AATRA. En jornadas de lluvia las clases se suspenden debido a que la cancha queda mojada y no están dadas las condiciones para realizar las prácticas de manera segura.

Además de los entrenamientos semanales, quienes concurren tienen la posibilidad de participar de encuentros con otros polideportivos. "Nos preparamos todo el año y, para fin de año, usualmente organizamos un mundialito”, contó la jugadora. De esta manera, la propuesta combina actividad física, aprendizaje y encuentros entre jóvenes de distintos espacios deportivos de la ciudad.