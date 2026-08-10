Entre Ríos inició una capacitación para fortalecer los testeos rápidos de VIH y sífilis

Entre Ríos inició una capacitación para fortalecer los testeos de VIH y sífilis en los establecimientos del primer nivel de atención. La iniciativa del Ministerio de Salud apunta a mejorar la preparación de los equipos sanitarios y ampliar el acceso al diagnóstico oportuno en distintos puntos de la provincia.

La primera jornada se desarrolló en el Centro de Salud Rosa Mística de Ibicuy, departamento Islas del Ibicuy, con la participación de 18 integrantes de equipos de salud de la región. La propuesta es organizada conjuntamente por la Dirección General del Primer Nivel de Atención y la Dirección General de Epidemiología.

La capacitación fue aprobada mediante la Resolución Ministerial Nº 4048/2026 y contempla cuatro encuentros durante agosto. Cada instancia se realiza en un establecimiento correspondiente a una de las cuatro regiones sanitarias entrerrianas, con el objetivo de acercar la formación a los trabajadores de diferentes localidades.

Qué se busca fortalecer con la capacitación

Durante los encuentros, los participantes reciben formación para realizar testeos rápidos de VIH y VDRL para sífilis, registrar la información sanitaria y brindar consejería antes y después de las pruebas. También se abordan aspectos técnicos y operativos vinculados con el uso de los kits.

La directora general del Primer Nivel de Atención, Gladys Arosio, destacó que la propuesta responde a necesidades planteadas por los trabajadores. "Con estas actividades damos respuesta a los equipos de salud de los efectores del primer nivel de atención que demandan capacitación en temas específicos", afirmó.

El coordinador provincial de VIH, Infecciones de Transmisión Sexual, hepatitis virales y tuberculosis, Francisco Astudilla, explicó que buscan ampliar la capacidad de respuesta en cada región. "El objetivo es que los efectores del primer nivel cuenten con personal capacitado y con los insumos necesarios para ofrecer el testeo rápido como una prestación habitual", señaló.

La capacitación continuará durante agosto

El cronograma seguirá los miércoles 12, 19 y 26 de agosto en los centros de salud Daniel Elías, de Líbaros, departamento Uruguay; Dr. Carlos María Tófalo, de Lucas Norte, departamento Villaguay; y Helena Zabinski, de Antelo, departamento Victoria.

Con esos encuentros se completará el recorrido por las cuatro regiones sanitarias de Entre Ríos. La capacitación apunta a favorecer la detección temprana del VIH y la sífilis, agilizar el diagnóstico y facilitar la posterior derivación de las personas para acceder a la atención y al tratamiento correspondiente.