Realizarán seminario sobre IA aplicada a la gestión pública: beneficios, riesgos y el desafío de proteger los datos

La inteligencia artificial aplicada a la gestión pública será el eje de un seminario virtual y gratuito que se desarrollará este miércoles 12 de agosto, desde las 19. La actividad es organizada por la Asociación Civil de Estudios Populares (ACEP) y la Fundación Konrad Adenauer (KAS), y abordará las posibilidades que ofrecen estas tecnologías para agilizar procesos del Estado, además de sus riesgos y desafíos.

Claudia Guardia, abogada especializada en propiedad intelectual, inteligencia artificial y nuevas tecnologías, será una de las disertantes y anticipó a Elonce algunos de los aspectos que se analizarán durante el encuentro. Según explicó, la incorporación de IA puede producir cambios tanto dentro de los equipos estatales como en la relación con los ciudadanos.

“Tenemos dos planos de trabajo básicamente y en esos planos converge la agilidad del trabajo. Es mucho más rápido en cuanto a la comunicación y en cuanto a la producción de trabajo de los mismos equipos de gestión”, explicó Guardia.

Cómo puede utilizarse la IA en el Estado

La especialista señaló que la inteligencia artificial puede aplicarse a diferentes procesos administrativos mediante sistemas capaces de automatizar tareas y procesar información en tiempos considerablemente menores.

“Hoy nos encontramos en procesos de automatización, pero las automatizaciones son inteligentes. Automatización tuvimos hace muchísimo tiempo, venimos acostumbrados, pero hoy nos encontramos con sistemas de agentes de inteligencia artificial que pueden llegar a ser flujos de trabajo completos”, sostuvo.

Entre los ejemplos mencionó la posibilidad de utilizar estos sistemas para verificar presupuestos y actividades desarrolladas por los organismos. También destacó su potencial para facilitar el acceso de los ciudadanos a información pública. “Los vecinos pueden interiorizarse acerca de las actividades que existen, cuáles son las áreas municipales y tener una comunicación directa con un agente de IA que le dé una respuesta en tiempo real”, ejemplificó.

La importancia del control humano

Guardia remarcó que incorporar inteligencia artificial no significa delegar completamente las decisiones en los sistemas tecnológicos. Por el contrario, consideró indispensable conocer las herramientas y mantener una supervisión permanente de sus resultados.

“Un equipo que trabaja con inteligencia artificial bien implementada, con una buena herramienta y con un control humano, a un equipo que no trabaja con inteligencia artificial, la diferencia es abismal”, afirmó.

No obstante, aclaró que mejores resultados dependen directamente de cómo se utilice la tecnología. “Van a ser mejores en la medida que haya un control detrás y permanente y haya un conocimiento de la herramienta”, añadió.

El desafío de proteger los datos personales

Uno de los puntos centrales del seminario será la privacidad. Guardia advirtió especialmente sobre el ingreso de información sensible o perteneciente a terceros en herramientas de inteligencia artificial.

“Cuando se piden datos determinados, deben ser controlados esos datos y deben estar claros, de acuerdo a la ley de datos personales, cómo se van a administrar, qué servidores los van a administrar, dónde van a estar guardados y para qué se van a usar esos datos”, explicó.

En ese sentido, recomendó evitar la exposición directa de información personal cuando los equipos estatales recurran a estas herramientas. “Si nosotros como usuarios estamos dentro de un equipo de gestión y queremos utilizar la IA, no tenemos que exponer a la IA los datos de terceros”, advirtió.

La especialista agregó que una de las alternativas consiste en trabajar con información anonimizada: “Hay que ser muy cuidadoso con eso y se deben anonimizar los datos”.

“Estamos usando un 5% de la herramienta”

Guardia también consideró que existe una brecha entre la cantidad de personas que ya utilizan inteligencia artificial y el conocimiento que tienen sobre todas sus posibilidades.

“Me animaría a decir que el 95% de las personas están usando IA y, si profundizan en esa encuesta, van a usar ChatGPT, pero me animo a decir que están usando un 5% de la herramienta, con lo cual hay todo un mundo por conocer”, expresó.

Para la especialista, la capacitación comenzará a adquirir un peso similar al que tuvieron otras herramientas informáticas en el mercado laboral. “Como antes cualquier trabajo pedía manejo de Word y Excel, hoy los trabajos más elementales piden manejo de inteligencia artificial, por lo menos saber conversar con la IA, saber comunicarse”, sostuvo.

Cuándo será el seminario

El seminario sobre inteligencia artificial y gestión pública se realizará este miércoles 12 de agosto, desde las 19, bajo modalidad virtual. La propuesta es organizada por ACEP y contará con la participación de Guardia como disertante.

Inteligencia artificial y gestión pública: seminario virtual

La actividad será gratuita, aunque quienes quieran participar deberán inscribirse previamente mediante el enlace dispuesto por los organizadores. Una vez completado ese procedimiento, recibirán los datos necesarios para acceder al encuentro.

“Es libre. La inscripción tiene que hacerse, el link es https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8eZTXgOMpuumTNZ3UqFE-TDWf3s2fxmzVwy2FZbqjxinP8A/viewform. Entonces, en función de eso, los organizadores se van a comunicar y van a compartir para que puedan ingresar”, concluyó Guardia en diálogo con Elonce.