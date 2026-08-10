Tras el terremoto en Colombia, un volcán emitió cenizas y gases y cerraron un aeropuerto

Una nueva emisión de ceniza y gases del volcán Puracé se registró este lunes, horas después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia, y obligó a suspender temporalmente las operaciones en el aeropuerto de Popayán. El episodio incrementó la preocupación en el departamento del Cauca, aunque las autoridades no establecieron una relación causal entre el movimiento sísmico y la actividad volcánica.

El Puracé está ubicado a unos 27 kilómetros de Popayán y forma parte de la cadena volcánica Los Coconucos. Se trata de uno de los volcanes más activos de ese sistema y permanecía en alerta naranja desde el 1º de agosto, debido al incremento de diferentes parámetros monitoreados.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que los indicadores instrumentales, entre ellos la sismicidad y las emisiones de gases, se encontraban ampliamente por encima de los niveles considerados habituales para el sistema volcánico. “Hemos registrado tres emisiones de ceniza en menos de 24 horas, con alturas que alcanzan los 300 metros sobre el cráter”, detalló el organismo.

Suspendieron los vuelos por presencia de ceniza

La Aeronáutica Civil de Colombia dispuso la suspensión temporal de las operaciones en el aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán debido a la presencia de material volcánico.

“Las operaciones aéreas en el aeropuerto de Popayán se encuentran suspendidas temporalmente debido a presencia de ceniza del volcán Puracé reportada por el Servicio Geológico Colombiano”, comunicó la autoridad aeronáutica.

#URGENTE. Fuertes emisiones de ceniza se registran a esta hora en volcán Puracé, ubicado en el dpto/Cauca. El cráter se mantenía hace días en alerta naranja tras reportar múltiples emanaciones. Personas de la zona aseguran que estaría a punto de erupciones. En desarrollo... pic.twitter.com/pcem7W0oqJ — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) August 10, 2026

La situación se sumó a las complicaciones que atravesaba el transporte aéreo colombiano después del fuerte terremoto registrado durante la mañana. Otras siete terminales aéreas del occidente del país también habían resultado afectadas por las consecuencias del movimiento sísmico.

Ceniza llegó hasta sectores urbanos

Habitantes de zonas cercanas al volcán, entre ellas las veredas Cristales y Cobaló y la localidad de Coconuco, reportaron caída de ceniza y reducción de la visibilidad.

🚨 Se reportan fuertes erupciones de ceniza del volcán Puracé en Popayán. Colombia en ALERTA de actividad geológica! 🌋🇨🇴 pic.twitter.com/6lTPZLQjeU — Vanguardia – Acción y Patria 🇨🇴 (@VanguardiaAP) August 10, 2026

El material particulado también alcanzó sectores urbanos de Popayán, donde provocó molestias entre los habitantes y generó dificultades adicionales para la movilidad regional.

Mientras tanto, el monitoreo detectó emisiones recientes de dióxido de azufre (SO₂) y un incremento del dióxido de carbono (CO₂) en el suelo. Según el Servicio Geológico Colombiano, esos parámetros permanecían por encima de las líneas de base históricas, por lo que continuaba la vigilancia permanente del complejo volcánico.

Preocupación por cultivos y fuentes de agua

La caída continua de ceniza y la dispersión de gases también provocaron consecuencias en sectores rurales del municipio de Puracé, donde se reportaron afectaciones sobre cultivos, pastizales y fuentes de agua.

Las autoridades locales advirtieron que la contaminación del agua y de los insumos utilizados en la actividad agrícola podía tener consecuencias sobre la producción y la salud del ganado. La situación generó especial preocupación entre las familias campesinas que dependen de esas actividades.

Ante este escenario, los organismos competentes reforzaron la coordinación para responder ante una eventual modificación del nivel de actividad del volcán.

Puracé permanece en alerta naranja

La alerta naranja implica que el volcán presenta cambios importantes en los parámetros monitoreados, por lo que las autoridades mantienen una vigilancia intensificada ante la posibilidad de que la actividad evolucione.

Entre las medidas preventivas planteadas se encuentran fortalecer la capacidad de respuesta de las localidades cercanas, disponer de refugios temporales y garantizar reservas de alimentos e insumos sanitarios.

También se indicó la necesidad de mantener en condiciones las rutas de evacuación para facilitar el desplazamiento de la población en caso de que el escenario se agrave y resulte necesario adoptar nuevas medidas de prevención.

La emisión de ceniza del Puracé se produjo pocas horas después del fuerte terremoto que afectó Colombia este lunes. Sin embargo, hasta el momento, los organismos especializados no informaron que ambos fenómenos estuvieran relacionados. El volcán ya presentaba una marcada inestabilidad antes del sismo y permanecía en alerta naranja desde comienzos de agosto.