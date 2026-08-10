Por el terremoto, suspendieron el fútbol colombiano y está en duda el partido de River por la Sudamericana

La suspensión del fútbol colombiano tras el terremoto puso en duda el partido de River por la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe, previsto para este miércoles 12 de agosto. La Dimayor canceló toda la programación profesional de esta semana, mientras que Conmebol analiza la situación antes de resolver qué ocurrirá con el encuentro internacional.

La entidad encargada de organizar las competencias profesionales en Colombia adoptó la medida luego del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes al país y provocó graves consecuencias en distintas regiones.

La Dimayor informó que los 36 clubes profesionales concentrarán sus esfuerzos en colaborar con las comunidades afectadas y acompañar a jugadores, cuerpos técnicos, trabajadores y familiares alcanzados por las consecuencias del terremoto. “Hoy el fútbol puede esperar. Colombia nos necesita”, expresó la entidad al finalizar su comunicado.

Qué pasará con el partido de River

La suspensión de las competencias locales no alcanza automáticamente a la Copa Sudamericana, debido a que el torneo internacional es organizado por Conmebol.

Por ese motivo, el encuentro entre Independiente Santa Fe y River, programado para este miércoles a las 21.30 de Argentina en el estadio El Campín de Bogotá, continuaba oficialmente dentro del calendario.

Sin embargo, el organismo sudamericano seguía de cerca la situación generada por el terremoto y analizaba si estaban dadas las condiciones logísticas y de seguridad para disputar el compromiso.

Conmebol analiza la situación

Fuentes de Conmebol señalaron a la Agencia Noticias Argentinas que todavía no existía una resolución definitiva sobre el encuentro y que el escenario estaba siendo evaluado.

“Estamos evaluando todo… No es tan inmediato”, indicaron desde el organismo ante la consulta sobre una eventual suspensión o reprogramación del partido.

Hasta el momento, Conmebol no comunicó oficialmente la suspensión, reprogramación o cambio de sede del encuentro. De esta manera, el partido continuaba previsto para el miércoles, aunque sujeto a las decisiones que puedan adoptarse según la evolución de la emergencia.

El estado de El Campín, bajo observación

Uno de los aspectos que deberá evaluarse será el estado del estadio El Campín, escenario previsto para el encuentro correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El terremoto tuvo su epicentro en San José del Palmar, departamento de Chocó, y alcanzó una magnitud de 7,4. El movimiento también se sintió con fuerza en Bogotá, donde se produjeron evacuaciones, aunque las primeras evaluaciones no habían informado daños estructurales de gravedad en la capital.

Además del estadio, las autoridades deberán analizar las condiciones generales de seguridad, los traslados y cualquier afectación en la infraestructura que pueda interferir con la llegada y permanencia de River en territorio colombiano.

River espera una definición

El plantel argentino permanecía atento a las novedades y a la decisión que pueda adoptar Conmebol durante las próximas horas. La situación adquirió mayor relevancia luego de que la Dimayor resolviera detener completamente la actividad futbolística profesional del país durante esta semana.

La medida adoptada por el organismo colombiano buscó priorizar la asistencia a las poblaciones afectadas por el terremoto y garantizar acompañamiento a los integrantes de los clubes que sufrieron consecuencias por el fenómeno.