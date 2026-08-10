Thiago Almada llegó al país y se suma este lunes a los entrenamientos de River

Thiago Almada llegó este lunes a la Argentina para incorporarse al plantel de River. El futbolista aterrizó en el aeropuerto internacional de Ezeiza después de las 4, proveniente de Madrid.

El mediocampista ofensivo ya había completado la revisión médica en Europa y firmó su contrato a distancia. De esta manera, podrá sumarse inmediatamente a los trabajos encabezados por Eduardo Coudet.

La planificación establece que participe esta tarde de su primera práctica junto con sus nuevos compañeros. Almada se convirtió en la novena incorporación del club de Núñez durante el actual mercado de pases.

Cuándo podría debutar

El jugador fue incluido en la lista de River para la Copa Sudamericana, pero su presencia ante Independiente Santa Fe aparece como improbable debido al tiempo que permaneció sin actividad.

“Sería irreal pensar que Thiago pueda jugar a 2.600 metros de altura tras estar de vacaciones”, había advertido Coudet después de la derrota frente a Tigre. El partido de ida se disputará este miércoles en Bogotá.

✅ Thiago Almada llegó al país y esta tarde tendrá su primer entrenamiento con #River. 🐔💪🏻 pic.twitter.com/rkDM11k38M — Pasión Monumental (@pmonumental) August 10, 2026

El entrenador consideró que Thiago Almada podría estar disponible para recibir a Argentinos Juniors el próximo domingo. Otra posibilidad es que su estreno se produzca en la revancha frente al conjunto colombiano.

Los detalles de la incorporación

River desembolsó 20 millones de euros por la transferencia y acordó un contrato por tres años y medio. Atlético de Madrid contará con una cláusula de recompra de 40 millones de euros durante los próximos 18 meses.

Almada disputó el Mundial 2026 con la Selección argentina y su último partido oficial fue el 12 de julio ante Suiza, por los cuartos de final. Desde entonces permaneció de vacaciones y acumula casi un mes sin competencia.

Con 25 años, Thiago Almada comenzará una nueva etapa en el fútbol argentino después de su paso por Vélez, Atlanta United, Botafogo, Olympique de Lyon y Atlético de Madrid.