Día del Niño: tres merenderos preparan una gran fiesta y piden colaboración

Una gran fiesta por el Día del Niño se realizará este sábado 15 de agosto, desde las 14.30, en la plaza de calles Los Talas y Gutiérrez, del barrio San Agustín de Paraná. La propuesta reunirá a los merenderos comunitarios de Cartoneros, Dulce Sonrisa y Construyendo Sueños, vinculados a los barrios La Floresta, Vecinal Del Ibicuy y Gaucho Rivero. Los organizadores propusieron que los chicos concurran vestidos con prendas o accesorios alusivos a Argentina y que lleven una taza para compartir la chocolatada.

Gisela Puebla y Noelia Enrique explicaron a Elonce que vienen trabajando de manera conjunta para reunir todo lo necesario para la celebración y convocaron a la comunidad a colaborar. Entre las principales necesidades mencionaron golosinas, juguetes nuevos o usados en buenas condiciones y diferentes elementos que permitan garantizar que todos los niños reciban un presente.

“En este momento lo que más necesitamos es golosinas, que es lo que nos hace falta porque no tenemos tanta cantidad, porque creemos que acá va a haber muchos gurises y no queremos que ningún gurí se quede sin una bolsita de golosinas”, explicó una de las organizadoras.

Esperan alrededor de 500 chicos

La convocatoria tiene como antecedente el festejo organizado el año pasado, cuando la participación superó ampliamente las expectativas. “Nosotros calculamos cerca de 500 gurises. El año pasado, cuando festejamos en los recicladores de La Floresta, hubo casi 1.000 chicos entre grandes y gurises”, recordaron.

En aquella oportunidad consiguieron entregar golosinas y juguetes a quienes participaron. Por ese motivo, este año volvieron a solicitar el acompañamiento de vecinos, comerciantes y organizaciones. “Si nos quieren ayudar con juguetes, usados, nuevos, lo que sea, mientras estén en condiciones para poder regalárselo a los gurises, lo vamos a aceptar”, indicaron.

La decisión de reunir a los tres espacios surgió después de aquella experiencia. La intención es que la celebración pueda trasladarse en los próximos años por diferentes sectores. “Este año pensamos en ir a otro barrio, que no sea solamente ahí. Entonces, esto lo vamos a venir haciendo año tras año, nos vamos a ir cruzando de barrio en barrio”, señalaron.

Día del Niño: tres merenderos preparan una gran fiesta y piden colaboración

“La necesidad es cada vez mayor”

Más allá de los preparativos para la fiesta, las referentes describieron a Elonce la situación cotidiana que atraviesan los comedores. Según manifestaron, durante los últimos meses aumentó la cantidad de personas que buscan una taza de leche, una merienda o un plato de comida.

“Hoy nosotros, que vivimos en los barrios y estamos en contacto continuamente con la gente, con el chico, con el abuelo, con todos, a la necesidad la vivimos de piel a piel y cada vez mayor la necesidad que hay en la gente, desde la taza de leche hasta el plato de comida que uno le da”, relató Puebla.

En Dulce Sonrisa preparan unas 120 viandas y una cantidad similar de meriendas. Sin embargo, explicaron que los recursos disponibles impiden aumentar la frecuencia de la asistencia. “Estoy cocinando una vez por semana y una vez la merienda porque ojalá pudiéramos más, pero bueno, no llegamos a más”, contó.

Comedores que reciben cada vez más pedidos

La situación se repite en los otros espacios. Enrique señaló que pasó de preparar unas 150 porciones a superar las 200. “Y no puedo sumar más porque no me da la olla, no me da la comida para ayudar más gente”, expresó.

Los alimentos llegan principalmente mediante donaciones, aunque las propias responsables aseguraron que en distintas oportunidades deben utilizar dinero personal para completar los ingredientes necesarios. Harina, leche, azúcar y cualquier alimento que pueda utilizarse para elaborar comidas son recibidos por los espacios.

“Todo lo que es alimento para nosotros, tanto seco, no perecedero o lo que vos te puedas imaginar que puede ir a una olla, todo eso lo necesitamos. No sé cómo hacemos, te digo sinceramente, no sé cómo hacemos”, expresó una de las entrevistadas.

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Peluqueros solidarios también participarán

A la iniciativa se sumó Brian Hook, peluquero que convocó a colegas y estudiantes del rubro para ofrecer cortes gratuitos durante la jornada. La invitación está dirigida tanto a profesionales como a quienes todavía se encuentran capacitándose.

“La movida consta de invitar a cualquier persona, ya sea hombre, mujer, que corte para niño, niña, que se sume a cortar. No importan los años de experiencia, no importa si estás estudiando, si ya estás recibido, lo importante acá es venir y brindar el servicio para los chicos que tanto lo desean y tanto lo necesitan”, manifestó.

Además de golosinas y juguetes para los niños, las organizadoras buscan conseguir presentes para las madres que acompañen el festejo. También invitaron a las familias a participar de los juegos y actividades previstas durante la tarde. También pueden comunicarse al 343 5029157 para coordinar las donaciones.