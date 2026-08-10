Intentó robarle a un joven con una pistola de aire comprimido y fue detenido

Un hombre fue detenido durante la madrugada de este lunes luego de que intentara robarle sus pertenencias a un joven utilizando un elemento que aparentaba ser un arma de fuego. El procedimiento ocurrió en inmediaciones de calles General Galán e Isidoro Rossi, de la ciudad de Paraná.

El hecho se produjo mientras efectivos realizaban recorridas preventivas en el sector y fueron alertados por la víctima quien manifestó que, momentos antes, un hombre había intentado sustraerle sus pertenencias mediante la utilización de un elemento que, a simple vista, parecía un arma.

Ante la denuncia, los policías comenzaron una persecución y lograron interceptar al sospechoso a pocos metros del lugar.

Hallaron una pistola de aire comprimido

Al revisar las pertenencias del aprehendido, encontraron un arma de compresión neumática tipo pistola, además de una garrafa y cuatro balines.

Asimismo, en las inmediaciones fue localizada una motocicleta Honda GLH de 150 centímetros cúbicos, sin dominio colocado, en la cual se trasladaba el sospechoso.

Desde la Fiscalía de turno se dispuso que el hombre fuera trasladado a la Alcaidía de Tribunales por el supuesto delito de tentativa de robo agravado.

Además, las autoridades ordenaron el secuestro de la pistola de aire comprimido y de la motocicleta encontrada durante el procedimiento, elementos que quedaron a disposición de la Justicia.