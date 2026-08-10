Baile y sensualidad: así fue el debut de Daniela Celis en Sex

Daniela Celis debutó como artista invitada en Sex, el espectáculo dirigido por José María Muscari y encabezado por Flor de la V. La presentación marcó el comienzo de su participación durante todos los sábados de agosto.

La influencer apareció en escena con un conjunto negro compuesto por ropa interior y botas altas. Durante su intervención realizó diferentes coreografías y se desplazó tanto por el escenario como entre las butacas.

Celis bailó junto con su partenaire, utilizó los caños y las cadenas incorporadas a la puesta y buscó la complicidad de los espectadores. La platea acompañó cada momento con aplausos y manifestaciones de entusiasmo.

La preparación para su debut

En los días previos, Daniela Celis compartió mediante sus redes sociales parte del proceso de preparación. La exparticipante de Gran Hermano había asistido varias veces al espectáculo antes de recibir la propuesta para sumarse.

“Vine a ver sola el show de mis sueños”, expresó en uno de los videos publicados antes de la función. Posteriormente contó que había visto la obra en cuatro oportunidades y manifestó su entusiasmo por incorporarse al elenco.

[REDES] En otra muestra de sus múltiples perfiles profesionales, Daniela "Pestañela" Celis debutó en la obra "Sex".🔥 https://t.co/ZRehsH0V5h pic.twitter.com/BMWWKglvWg — ElCanciller.com (@elcancillercom) August 9, 2026

La también panelista de Telefe Streams invitó a sus seguidores a acompañarla durante las próximas presentaciones. Según contó, la propuesta representaba un desafío diferente dentro de la carrera que comenzó tras su paso por el reality.

Una propuesta con música, humor y baile

Sex permanece en cartel desde hace siete años y combina textos, coreografías, música, humor y desnudos. La cercanía con los artistas y la participación de los espectadores son dos características centrales de la puesta.

Muscari explicó anteriormente que el espectáculo busca abordar la sexualidad sin presentarla desde un lugar prohibido. “A partir del humor le podemos poner luminosidad”, sostuvo el director al describir el concepto de la obra.

Con su debut, Daniela Celis exploró una nueva faceta artística frente al público teatral. Su participación continuará durante los sábados de agosto, integrada a un elenco consolidado y a una propuesta que combina sensualidad y entretenimiento.