Las impactantes imágenes de Daniela Celis tras confirmar su ruptura amorosa

A pocos días de haber anunciado de manera oficial el final de su relación sentimental, Daniela Celis volvió a captar la atención de sus seguidores y del público digital con una llamativa publicación en sus perfiles oficiales.

La joven modelo protagonizó una producción fotográfica en un estudio que despertó múltiples comentarios y reacciones por parte de sus colegas del medio del espectáculo, así como de los usuarios de las plataformas virtuales. La sesión, realizada sobre un fondo gris neutro, muestra a la mediática con una propuesta de vestuario de alto impacto estético. En las capturas compartidas, la influencer posó en topless.

Para la ocasión, vistió únicamente un jean gris de tiro bajo decorado con aberturas y cadenas metálicas. El diseño fue complementado con guantes de cuero negro y un peinado de cabello largo y liso.

Acompañando las imágenes, la publicación incluyó un texto directo que incrementó las repercusiones en el espacio virtual. La frase elegida por la propia Daniela Celis generó gran debate entre la comunidad. “Lo siento, no tengo la culpa, que no me den lo suficiente, yo soy exigente y los nenes se asustan”, rezaba el escrito que acompañó la secuencia que superó los 50 mil likes en pocas horas.

Repercusiones y el trasfondo de la ruptura

El posteo cobró relevancia en una semana cargada de revelaciones sobre su anterior vínculo sentimental con Nick Sícaro. Entre los comentarios se destacaron los de sus excompañeras de Gran Hermano.

Julieta Poggio reaccionó de manera inmediata con emojis de fuego en la publicación. Por su parte, Virginia Demo escribió “Qué diosa, por Dios”, sumándose a las cientas de respuestas de los seguidores.

El quiebre del vínculo afectivo entre ambos se había comunicado inicialmente mediante un mensaje conjunto. En el escrito en redes explicaron que mantenían una relación de amistad y que ya no estaban juntos.

Daniela Celis.

Sin embargo, trascendió que la decisión provino de la influencer. Según se conoció por fuentes de su entorno, el motivo de la ruptura se debió a que el cantante era "desprolijo". El escenario se complejizó tras las declaraciones del periodista Santiago Riva Roy en Bondi Live. El cronista reveló que el cantante le habría sido infiel a la joven en varias oportunidades.

De acuerdo a lo expresado por el comunicador, el círculo íntimo de la modelo la venía alertando desde antes sobre estas conductas. Ninguno de sus allegados terminaba de aceptar el noviazgo.

La respuesta frente a las versiones periodísticas

Daniela Celis se enteró de estas versiones después de la separación y reaccionó con sorpresa. La joven remarcó que existía un acuerdo explícito de exclusividad mutua que ella respetó.

“Posta que lo que viví con él estos dos meses me lo creí, al menos lo que él me decía y me daba a entender”, expresó la influencer al conocer las versiones sobre las salidas nocturnas del cantante.

La modelo cerró su postura de manera contundente sobre los trascendidos de las supuestas infidelidades de su expareja. “Igual habla más de él que de mí”, sentenció de forma precisa.