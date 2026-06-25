Hackearon a Carmen Barbieri e intentaron estafar a Ángel de Brito con un pedido de dinero

Carmen Barbieri denunció que fue víctima de un hackeo en sus cuentas y que los responsables utilizaron su WhatsApp para contactar a personas de su entorno con pedidos de dinero. Entre los destinatarios estuvo Ángel de Brito, quien detectó la maniobra antes de que pudiera avanzar.

El conductor de LAM contó al aire que recibió un mensaje desde el número de la actriz y conductora. En el texto, quien se hacía pasar por Barbieri pedía una transferencia con el argumento de que necesitaba cancelar un pago urgente y que luego devolvería el efectivo.

“Necesito cancelar un pago, pero me piden si puedo transferir y yo tengo efectivo. ¿No tenés para prestarme y yo te doy el efectivo?”, decía el mensaje. De Brito aseguró que la solicitud le resultó extraña porque nunca había hablado con Carmen Barbieri sobre dinero.

La reacción de Ángel de Brito

El periodista respondió de inmediato: “Uh, te hackearon”. Luego pidió que lo llamaran por teléfono para comprobar la identidad de la persona que estaba detrás de los mensajes, pero esa comunicación nunca se produjo.

La falta de una llamada terminó de confirmar que se trataba de un intento de estafa. De esa manera, De Brito cortó la conversación y evitó que los delincuentes pudieran concretar una transferencia.

Carmen Barbieri advirtió de la estafa.

Por su parte, Carmen Barbieri publicó capturas de pantalla en sus redes sociales para advertir a sus contactos sobre la situación. Allí pidió no enviar dinero, no compartir códigos de verificación y no brindar datos personales ante mensajes que pudieran llegar desde sus cuentas.

El mensaje de alerta de Carmen Barbieri

La conductora explicó que quienes tomaron el control de sus cuentas se comunicaban con sus contactos para pedir dinero o para ofrecer dólares. Este tipo de maniobras suele apoyarse en la confianza previa que existe entre la víctima y las personas a las que intentan engañar.

Ante pedidos inesperados de transferencias, una forma de verificar la identidad es realizar una llamada telefónica o contactar a la persona por otra vía. También es importante no facilitar códigos de acceso que lleguen por mensaje, ya que pueden permitir el ingreso a cuentas personales.

El caso de Carmen Barbieri volvió a poner en foco las estafas que utilizan perfiles o números de WhatsApp comprometidos. La verificación en dos pasos, la actualización de la aplicación y la revisión de los dispositivos vinculados son algunas medidas que pueden ayudar a proteger las cuentas.