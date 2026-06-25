Estafaron a jubilado con una falsa promoción de un supermercado y le robaron 800.000 pesos

Un jubilado de Santiago del Estero denunció haber sido víctima de una estafa virtual luego de caer en un engaño difundido a través de redes sociales, mediante el cual delincuentes lograron apoderarse de 800.000 pesos de su cuenta bancaria.

Según revelaron fuentes policiales y judiciales cercanas a la causa, todo comenzó cuando la víctima de 64 años, se presentó en la Comisaría Nº 4, para realizar la denuncia.

Allí el damnificado informó que todo se originó cuando se encontraba en su perfil de Facebook y allí observó que promocionaban supuestos descuentos especiales para jubilados y pensionados en el supermercado La Anónima, ubicado en el Bº Parque Industrial.

Según relató, al ingresar al anuncio para ver de qué se trataba, fue derivado a una conversación de WhatsApp, donde personas —aún no identificadas— utilizaron distintas maniobras de engaño para obtener información personal y de sus cuentas bancarias.

La víctima sostuvo que tales operaciones derivaron en la transferencia de 800.000 pesos. Cuando advirtió el perjuicio económico se presentó ante las autoridades para formalizar la denuncia.

La fiscal Luciana Jacobo dispuso el envío de la denuncia, las capturas de pantalla y los comprobantes de transferencia al Departamento de Delitos Económicos, área que quedó a cargo de las tareas investigativas destinadas a identificar a los responsables y reconstruir la maniobra fraudulenta, consigna El Liberal.