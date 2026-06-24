Quini 6: un apostador ganó más de $1.300 millones en La Segunda y en el Siempre Sale hubo 33 ganadores, cuatro son de Entre Ríos

REDACCIÓN ELONCE
Uno de los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles dejó un nuevo millonario en el país. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 9.580 millones de pesos.
Este miércoles salió uno de los pozos millonarios del Quini 6 y dejó un nuevo millonario en el país. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 9.580 millones de pesos.
En el sorteo Tradicional salieron el 41-32-37-01-19-38. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $2.744.105.440.
Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 07-02-42-03-04-23. Hubo un ganador con todos los aciertos y se llevó $1.365.711.656,40. El ganador es oriundo de la provincia de La Pampa.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 03-30-09-35-43-11. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $3.854.504.416.
En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 25-37-10-42-06-33. Hubo 33 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $11.649.253,09. Cuatro son de Entre Ríos.
En el Pozo Extra, en tanto, hubo 1373 ganadores y cada uno percibirá $145.666,42. Elonce.com