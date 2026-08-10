Demoraron al piloto de un drone que cubría la despedida de Jorge Messi

Demoraron a piloto de drone durante la despedida de Jorge Messi

Un piloto de drone que participaba de la cobertura periodística por la despedida de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, fue demorado luego de que el dispositivo ingresara sin autorización al espacio aéreo próximo al aeropuerto de Rosario. La maniobra provocó la interrupción momentánea del tráfico aéreo y obligó a postergar el despegue de un avión que tenía pasajeros a bordo.

El episodio motivó inicialmente la intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), debido a que se trató de una situación vinculada con la seguridad aeronáutica. El hombre, que integraba un equipo periodístico de LN+, fue localizado en inmediaciones de la terminal aérea.

Los efectivos demoraron al operador e incautaron los equipos utilizados. Posteriormente tomó intervención la Justicia federal, que dispuso la apertura de una investigación para determinar las responsabilidades por lo sucedido, publicó La Capital.

Un avión debió retrasar su despegue

Según la información conocida, la presencia no autorizada del drone provocó que se interrumpiera temporalmente el tráfico aéreo en el sector.

Como consecuencia, un avión que se encontraba próximo a despegar con pasajeros a bordo debió postergar la salida hasta que pudiera garantizarse nuevamente la seguridad de las operaciones.

En medio del procedimiento desplegado por la presencia del artefacto, agentes de la PSA localizaron al piloto y lo trasladaron a una dependencia policial.

El auxiliar fiscal Yamil Asmat inició una causa penal contra el operador. El hombre permaneció demorado mientras se formalizaba el legajo correspondiente y posteriormente recuperó la libertad.

Le iniciaron una causa penal

Pese a haber quedado libre pocas horas después, el piloto continuará vinculado al proceso judicial iniciado en el Área de Transición del Ministerio Público Fiscal de Rosario.

La investigación buscará establecer las circunstancias en las que se realizó el vuelo y determinar si el operador infringió las normas vigentes en materia de seguridad aérea.

El incidente ocurrió mientras diferentes medios de comunicación realizaban coberturas vinculadas con la llegada de Lionel Messi a Rosario y la despedida de su padre, Jorge Messi.

Cementerio El Prado, donde descansan los restos de Jorge Messi.-

Habían prohibido drones cerca del cementerio

La utilización de aeronaves no tripuladas también había generado controversia en inmediaciones del cementerio privado El Prado, donde familiares y allegados despidieron a Jorge Messi bajo un estricto esquema de privacidad.

Según se informó, durante el domingo se detectaron drones pertenecientes a diferentes medios sobrevolando los alrededores del lugar. Allegados a la familia habían advertido que estos dispositivos afectaban la intimidad de la ceremonia.

A partir de esa situación hubo comunicaciones con autoridades provinciales y nacionales y finalmente se dispuso la prohibición del uso de drones en las inmediaciones del cementerio, ubicado en Pérez.

Las restricciones para estos dispositivos

La medida se respaldó además en las normas vigentes de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para la operación de aeronaves no tripuladas.

La reglamentación contempla diferentes condiciones según las características y el peso de los dispositivos, pero establece restricciones relacionadas con determinados espacios aéreos, concentraciones de personas y situaciones en las que debe preservarse especialmente la seguridad.

En el caso ocurrido en inmediaciones del aeropuerto rosarino, la Justicia federal deberá determinar ahora las responsabilidades del operador y las eventuales infracciones cometidas. Mientras avanza la causa, los equipos utilizados permanecen incautados.