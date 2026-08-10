Valentina Cervantes deslumbró con sus fotos desde un yate y Enzo Fernández le declaró su amor

Valentina Cervantes compartió una serie de fotografías de sus vacaciones familiares durante el verano europeo. La modelo estuvo acompañada por Enzo Fernández y los dos hijos que tienen en común.

Entre las imágenes publicadas en Instagram aparecieron diferentes momentos a bordo de un yate. Cervantes posó frente al mar y también mostró una fotografía junto con el mediocampista argentino.

La publicación recibió cientos de comentarios de sus seguidores, pero uno de los mensajes que más llamó la atención fue el del futbolista. “Te amamos mucho mucho”, escribió Fernández.

Su crecimiento como modelo e influencer

La pareja había atravesado una breve separación a finales de 2024. En ese momento, Valentina Cervantes regresó a la Argentina y comenzó a recibir diferentes propuestas relacionadas con la moda y los medios.

Una agencia la incorporó a su equipo y la joven protagonizó campañas publicitarias. Esa exposición también le permitió fortalecer su actividad como creadora de contenido en las redes sociales.

Las nuevas imágenes mostraron a la familia compartiendo sus días de descanso después del Mundial 2026. La modelo no brindó detalles adicionales sobre el viaje ni precisó cuánto tiempo permanecerán en Europa.

El mensaje de Enzo Fernández tras el Mundial

Las vacaciones se produjeron luego de la participación del mediocampista en la Copa del Mundo. Argentina llegó a la final frente a España, partido en el que Fernández fue expulsado y el seleccionado no pudo repetir el título conseguido en 2022.

“Cuando pasa el tiempo, entendés que hay algo mucho más grande que un resultado”, manifestó posteriormente el futbolista. También destacó el compromiso del plantel y agradeció el acompañamiento de los hinchas argentinos.

En ese contexto, Valentina Cervantes publicó las postales familiares y recibió la afectuosa reacción de su pareja. Las imágenes reflejaron el descanso de ambos junto con sus hijos después de varias semanas marcadas por la competencia internacional.