Colombia: un terremoto de magnitud 7,4 dejó heridos y daños en edificios

Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió este lunes a Colombia y se sintió con fuerza en diferentes regiones del país. El movimiento provocó evacuaciones y generó daños en algunas edificaciones.

El sismo ocurrió a las 7.34, hora local, y tuvo su epicentro en cercanías de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, ubicado al oeste del territorio colombiano.

Los organismos especializados situaron el foco a una profundidad cercana a los 100 kilómetros. Las primeras estimaciones de magnitud y profundidad variaron hasta que fueron revisadas con los datos de las estaciones sismológicas.

Evacuaciones en Bogotá y otras ciudades

En Bogotá, el movimiento fue percibido especialmente en edificios de varios pisos. Las alarmas se activaron en diferentes complejos y numerosos residentes se dirigieron hacia los puntos de encuentro establecidos.

El terremoto también se sintió en Medellín, Cali, Manizales, Neiva, Pereira y otras ciudades del centro y oeste de Colombia. Los reportes señalaron que la percepción se extendió hasta Ecuador y Venezuela.

🇨🇴 | URGENTE: DAÑOS GRAVES Y HERIDOS POR EL TERREMOTO EN COLOMBIA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, SEGÚN EL GOBERNADOR PROVINCIAL. pic.twitter.com/rCtQxcgSfu — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 10, 2026

La gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, informó que se registraron personas heridas y daños importantes en edificios de Quibdó. Todavía no se difundió una cifra consolidada de afectados.

Evalúan los daños provocados por el terremoto

Los organismos de emergencia activaron sus protocolos y comenzaron a comunicarse con las autoridades locales. Los relevamientos buscan determinar el estado de viviendas, edificios públicos, rutas y servicios esenciales.

La profundidad del movimiento permitió que las ondas sísmicas alcanzaran una extensa superficie. En diferentes ciudades, las personas permanecieron durante varios minutos fuera de sus viviendas mientras se verificaban las estructuras.

La situación continúa en desarrollo y las autoridades de Colombia mantienen el monitoreo ante la posibilidad de réplicas. Los próximos informes oficiales permitirán precisar el número de heridos y la magnitud de los daños.