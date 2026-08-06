Fuerte temblor de magnitud 4,6 sacudió al Gran Mendoza

Un temblor de magnitud 4,6 se registró este jueves por la noche y fue percibido con intensidad en distintos sectores del Gran Mendoza. El epicentro se ubicó cerca de Ugarteche y tuvo una profundidad de 10 kilómetros. No se reportaron daños ni heridos.
Un temblor de magnitud 4,6 sacudió al Gran Mendoza durante la noche de este jueves y sorprendió a numerosos habitantes de la provincia. El movimiento sísmico ocurrió exactamente a las 21 y tuvo una profundidad de 10 kilómetros, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres).
El epicentro del fenómeno se localizó a unos 16 kilómetros de Mendoza y 21 kilómetros al norte de Ugarteche. Debido a sus características y a la escasa profundidad registrada, el movimiento pudo percibirse con claridad en diferentes departamentos que integran el conglomerado urbano.
El sismo se produjo cuando muchas personas ya se encontraban en sus viviendas al finalizar la jornada. Minutos después del movimiento, las redes sociales comenzaron a concentrar comentarios de usuarios que relataban cómo habían sentido el fenómeno.
Cómo se sintió el temblor
Entre las primeras descripciones que circularon, varios mendocinos caracterizaron el movimiento como “corto y seco”. Otros usuarios señalaron que la percepción había sido más intensa y describieron al temblor como fuerte.
El movimiento se habría percibido particularmente en edificios y pisos elevados, donde las oscilaciones generadas por los sismos suelen resultar más evidentes para quienes se encuentran en el interior de las construcciones.
Porque se registró un sismo de magnitud 4.6 con epicentro en Mendoza pic.twitter.com/MVZ8jw4zeQ— ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) August 7, 2026
Pese a la intensidad con la que fue percibido en distintos puntos del Gran Mendoza, hasta las primeras horas posteriores al episodio no se habían informado personas lesionadas ni daños materiales vinculados con el movimiento sísmico.
El epicentro estuvo cerca de Ugarteche
De acuerdo con la información preliminar suministrada por el Inpres, el sismo alcanzó una magnitud de 4,6 y su foco se ubicó a una profundidad de apenas 10 kilómetros.
El epicentro fue localizado 21 kilómetros al norte de Ugarteche y a unos 16 kilómetros de Mendoza. El movimiento fue registrado a las 21 en punto de este jueves.
Los primeros reportes de habitantes de la zona permitieron advertir que el fenómeno fue perceptible en diferentes sectores del Gran Mendoza. Las reacciones se multiplicaron rápidamente en las plataformas digitales, donde usuarios consultaron si otras personas también habían sentido el movimiento.
No se reportaron daños ni personas heridas
Tras el episodio, no se habían registrado inicialmente consecuencias de gravedad. Tampoco se habían comunicado daños estructurales ni situaciones que requirieran asistencia por personas heridas.