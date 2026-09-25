Concordia registró el índice de pobreza más alto del país durante el primer semestre de 2026, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En el aglomerado entrerriano, el 56,2% de las personas quedó por debajo de la línea de pobreza.

El dato se conoció en un contexto de incremento del indicador a nivel nacional. En los 31 aglomerados urbanos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), la pobreza alcanzó al 32,3% de las personas y al 24,4% de los hogares durante los primeros seis meses del año.

La indigencia, en tanto, afectó al 7,5% de las personas y al 5,6% de los hogares. En comparación con el segundo semestre de 2025, cuando la pobreza había sido del 28,2%, el indicador aumentó 4,1 puntos porcentuales.

El informe volvió a mostrar importantes diferencias entre los distintos puntos del país. Concordia quedó en el primer lugar con 56,2% de pobreza, seguida por Gran Resistencia, donde el porcentaje alcanzó el 48,6%.

Más atrás se ubicaron Posadas, con 42,2%; Corrientes, con 41%; Gran Santa Fe, con 38,6%; Santiago del Estero-La Banda, con 38,5%; La Rioja, con 38,4%; y Gran La Plata, con 37,8%.

En el extremo opuesto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró 11,1%, mientras que Neuquén-Plottier presentó 19,6% y Mar del Plata, 20,4%.

El resultado adquiere mayor relevancia al compararlo con las mediciones anteriores. Durante el primer semestre de 2025, el INDEC había calculado que el 49,2% de las personas del aglomerado Concordia se encontraba por debajo de la línea de pobreza.

De esta manera, la comparación interanual muestra un incremento de 7 puntos porcentuales, al pasar del 49,2% al 56,2%.

El dato actual también se encuentra próximo a los elevados registros observados durante períodos anteriores. En el segundo semestre de 2024, por ejemplo, la pobreza había alcanzado al 57,1% de las personas en Concordia.

#DatoINDEC Encuesta Permanente de Hogares (EPH) en 31 aglomerados urbanos: la pobreza alcanzó al 24,4% de los hogares y al 32,3% de las personas en el 1° semestre de 2026; y la indigencia, al 5,6% y al 7,5%, respectivamente https://t.co/AYeQnndT2Q pic.twitter.com/Si7QOO6j9A — INDEC Argentina (@INDECArgentina) September 24, 2026

La pobreza volvió a subir en Argentina

A nivel nacional, la medición del primer semestre interrumpió la tendencia descendente observada en los períodos inmediatamente anteriores. El 32,3% registrado ahora superó el 28,2% del segundo semestre de 2025 y también quedó por encima del 31,6% del primer semestre de ese año.

Dentro de los 31 aglomerados urbanos incluidos en la EPH, el resultado equivale a 9.729.000 personas viviendo en hogares cuyos ingresos no alcanzaron para cubrir la Canasta Básica Total. De ellas, 2.249.000 se encontraban además bajo la línea de indigencia.

Al proyectar el porcentaje sobre la población total del país —una estimación que excede la cobertura estricta de la EPH— la cantidad de personas pobres rondaría los 15 millones.

Los ingresos crecieron menos que las canastas

El INDEC explicó la evolución a partir de la relación entre los ingresos familiares y el costo de las canastas utilizadas para determinar las líneas de pobreza e indigencia.

Durante el período analizado, el ingreso per cápita familiar promedio aumentó 11,5%, mientras que las canastas regionales tuvieron incrementos superiores: la Canasta Básica Alimentaria (CBA) avanzó 21,4% y la Canasta Básica Total (CBT), 19,6%.

La diferencia implicó que los ingresos de los hogares crecieran a un ritmo inferior al costo de los bienes y servicios necesarios para superar los umbrales de pobreza e indigencia.

Entre los hogares considerados pobres, el ingreso familiar promedio fue de $922.755, frente a una Canasta Básica Total promedio de $1.440.395. La brecha de pobreza se ubicó así en 35,9%.

Más del 44% de los menores de 14 años eran pobres

La incidencia fue especialmente elevada entre niños y adolescentes. Según el organismo estadístico, el 44,5% de las personas de entre 0 y 14 años vivía en hogares ubicados por debajo de la línea de pobreza.

Entre las personas de 15 a 29 años, el porcentaje alcanzó el 36,9%, mientras que en el grupo comprendido entre los 30 y 64 años se ubicó en 28,8%.

La incidencia disminuyó entre los adultos mayores: el 14,8% de las personas de 65 años o más quedó por debajo de la línea de pobreza.