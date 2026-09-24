Jubilación mínima de ANSES: cuánto se cobrará en octubre de 2026

La jubilación mínima de ANSES aumentará 1,66% en octubre de 2026 y quedará en $435.748,51. El haber máximo ascenderá a $2.932.174,85. Cómo quedan la PUAM, la PBU y el calendario de pagos.
La jubilación mínima de ANSES aumentará un 1,66% en octubre de 2026 y pasará a $435.748,51, mientras que el haber máximo quedará establecido en $2.932.174,85. La actualización fue oficializada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mediante la Resolución 284/2026.
El incremento correspondiente al décimo mes del año responde al índice de inflación de agosto de 2026. El esquema de movilidad vigente establece actualizaciones mensuales de las prestaciones previsionales de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
La medida comprende jubilaciones y pensiones y también tiene impacto sobre otros valores del sistema previsional. Además, actualiza las bases imponibles utilizadas para calcular los aportes a la seguridad social.
Cuánto será la jubilación mínima y máxima
A partir de octubre, el haber mínimo del régimen general pasará a ser de $435.748,51, luego de aplicarse el incremento mensual del 1,66%.
En tanto, el haber máximo jubilatorio se ubicará en $2.932.174,85. Los nuevos montos fueron establecidos por la Resolución 284/2026 de ANSES.
En caso de mantenerse el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben la jubilación mínima, el ingreso total alcanzaría los $505.748,51. Este cálculo depende de la continuidad del refuerzo durante octubre.
Cómo queda la Prestación Básica Universal
La actualización también alcanza a la Prestación Básica Universal (PBU), uno de los componentes utilizados para determinar determinados haberes del régimen previsional.
Desde octubre, la PBU quedará establecida en $199.335,05, según los valores correspondientes al nuevo período.
El aumento se aplicará de manera automática, por lo que los beneficiarios no deberán realizar trámites para acceder a la actualización de sus prestaciones.
Nuevas bases para calcular los aportes
La resolución también actualizó las remuneraciones imponibles que se toman como referencia para calcular los aportes al sistema de seguridad social.
A partir del período devengado de octubre, la base imponible mínima será de $146.759,98, mientras que la máxima ascenderá a $4.769.631,49.
Estos valores inciden en el cálculo de los aportes efectuados por trabajadores en relación de dependencia y en las obligaciones correspondientes dentro del sistema previsional.
Cuánto cobrará la PUAM en octubre
El aumento del 1,66% alcanzará también a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Con la actualización, el monto de esta prestación pasará a $348.598,81 durante octubre.
Por su parte, los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) comenzarán a percibir sus haberes desde el 8 de octubre. El cronograma se organizará de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad.
Los documentos terminados en 0 y 1 cobrarán el 8 de octubre; 2 y 3, el 9; 4 y 5, el 13; 6 y 7, el 14; y 8 y 9, el 15 de octubre.
Cuándo cobran los jubilados con el haber mínimo
El calendario de pagos para jubilados y pensionados cuyos ingresos se encuentren dentro del primer tramo comenzará el jueves 8 de octubre y continuará hasta el jueves 22.
Los beneficiarios con DNI terminado en 0 cobrarán el 8 de octubre; los finalizados en 1, el 9; en 2, el 13; en 3, el 14; y en 4, el 15. Posteriormente será el turno de los documentos terminados en 5, el 16; en 6, el 19; en 7, el 20; en 8, el 21; y en 9, el 22 de octubre.
De esta manera, la jubilación mínima de ANSES tendrá desde octubre un nuevo piso de $435.748,51, mientras que el haber máximo alcanzará los $2.932.174,85, como consecuencia de la actualización mensual del 1,66%.