Peregrinación de las Madres en Paraná: recorrerán 13 kilómetros para rezar juntas

REDACCIÓN ELONCE
La Peregrinación de las Madres en Paraná tendrá su quinta edición el domingo 4 de octubre. Claudia y Lourdes invitaron a participar de la caminata de 13 kilómetros, que partirá a las 7 desde Ángeles Custodios y culminará con una misa.
La Peregrinación de las Madres en Paraná celebrará su quinta edición el domingo 4 de octubre con una caminata de 13 kilómetros que tendrá como propósito reunir a mujeres para compartir una jornada de oración. Claudia y Lourdes, integrantes de la organización, brindaron detalles de la propuesta e invitaron a sumarse a una actividad que el año pasado congregó a 390 participantes.
La concentración comenzará a las 7 de la mañana en Ángeles Custodios. Desde allí, luego de recibir la bendición, las participantes iniciarán el recorrido hasta Casa Padre Lamy. “Esta es la quinta edición y vamos a salir desde Ángeles Custodios. Caminaremos 13 kilómetros, peregrinaremos hasta llegar a Casa Padre Lamy”, explicó Claudia.
La oración será el eje de toda la jornada. “Salimos luego de la bendición del padre y marchamos para peregrinar y rezar juntas por las necesidades de cada una”, agregó la organizadora.
Santa Gianna, patrona de la peregrinación
Durante la entrevista, Lourdes explicó que el grupo tiene como patrona a Santa Gianna, a quien describió como esposa, madre, médica y especialista en Pediatría italiana. Su historia de vida y su relación con la maternidad constituyen uno de los fundamentos espirituales de la peregrinación.
“Santa Gianna es una mujer, esposa, madre, médica, especialista en Pediatría italiana, que dedicó su vida al servicio y al amor de Dios”, relató Lourdes. Y agregó: “Nosotros, como grupo de madres, tenemos a Santa Gianna como patrona porque tuvo una vida dedicada a Dios y es un gran ejemplo a seguir”.
La entrevistada también recordó uno de los episodios centrales de la historia de Santa Gianna, relacionado con su cuarto embarazo. “Tuvo tres hijos y, en su cuarto embarazo, cuando le detectan esta enfermedad, este tumor, sabía los tratamientos, los conocía y priorizó la vida de su hija por la de ella”, explicó.
El ejemplo de una madre y su defensa de la vida
Lourdes profundizó sobre aquella decisión y explicó los motivos por los cuales su figura es especialmente significativa para el grupo. “Amaba la vida y sabía el valor de su hijo que llevaba en el seno. Tenía el mismo derecho a vivir que los tres que tenía en su casa”, expresó.
Asimismo, recordó que Santa Gianna es considerada patrona de las familias, de las madres y del niño por nacer. “Cuando Juan Pablo Segundo la beatifica en 1994, con su primer milagro, justo ese día era el Día Internacional de la Familia y la nombra patrona de las familias”, señaló.
También mencionó a Gianna Emanuela, la hija nacida de aquel embarazo. “Gianna Emanuela, que nació cuando ella muere a la semana, hoy tendría 64 años, vive, es abogada y dejó su profesión y dedicó su vida a difundir la vida de la madre”, contó.
Cómo participar de la peregrinación
Las organizadoras explicaron que será necesario inscribirse previamente. Los datos para anotarse estarán disponibles en el flyer de la actividad, donde habrá un número telefónico y un código QR.
“Es necesaria la inscripción porque tiene un seguro y, ante cualquier emergencia, están protegidas”, explicaron. El objetivo es que todas las participantes cuenten con asistencia durante el trayecto.
De todos modos, aclararon que no será indispensable completar los 13 kilómetros para participar. “No importa si se suman en distintos tramos. Si alguna no puede hacerlo, se puede sumar en el segundo o en el tercer tramo. A su vez, habrá servidores y autos colectores para asistir a la peregrina”, detallaron.
La jornada finalizará con una misa
La llegada a Casa Padre Lamy está prevista aproximadamente para las 12.30. Una vez finalizado el recorrido se celebrará una misa abierta también a familiares y a quienes no hayan podido realizar la peregrinación.
“Culminamos con la Santa Misa, a la cual están invitadas todas las familias y aquel que quiera, aunque no pueda hacer la peregrinación, acercarse, lo recibimos con gran gusto”, señalaron las organizadoras.
La convocatoria ha ido reuniendo a numerosas participantes a lo largo de sus ediciones. “Esta es la quinta peregrinación. Se han sumado muchas madres. El año pasado contamos con la presencia de 390 madres”, destacaron.