Siete ciudades argentinas están entre las 500 mejor posicionadas del mundo: cuáles son

El Global Cities Index 2026 ubicó a siete ciudades argentinas entre las 500 mejor posicionadas de las 1.000 evaluadas por Oxford Economics en todo el mundo.

La clasificación analiza las fortalezas y desafíos estructurales de los grandes centros urbanos a partir de cinco dimensiones: Economía, Capital Humano, Calidad de Vida, Ambiente y Gobernanza. Para elaborar el índice, Oxford Economics combina sus previsiones económicas urbanas con diferentes bases de datos y aplica una metodología común a las 1.000 ciudades.

El informe permite así comparar realidades muy diferentes y no se limita a medir el tamaño de las economías. Mientras algunas ciudades sobresalen por su actividad productiva, otras obtienen mejores posiciones por educación, calidad de vida, condiciones ambientales o fortaleza institucional.

Buenos Aires, la argentina mejor ubicada

Entre las ciudades del país contempladas en el informe, Buenos Aires se ubicó 138° en el ranking mundial, con una importante diferencia respecto del resto de las representantes argentinas.

La Ciudad de Buenos Aires obtuvo su mejor desempeño en Capital Humano, donde alcanzó el puesto 86 del mundo. Además, quedó 179° en Economía, 197° en Calidad de Vida, 259° en Ambiente y 394° en Gobernanza.

Su ubicación también le permitió sobresalir dentro de Sudamérica: Buenos Aires quedó por encima de Santiago de Chile, que ocupó el puesto 155, y ambas fueron consideradas por Oxford Economics dentro del grupo de “líderes regionales”.

Las siete ciudades argentinas dentro de las primeras 500

Mendoza aparece como la segunda ciudad argentina mejor posicionada, aunque recién en el puesto 385 de la clasificación global. Entre sus mejores indicadores se encuentran Calidad de Vida, con el puesto 344, y Capital Humano, con el 373.

El tercer lugar nacional corresponde a Salta, que quedó 415° en el mundo. Rosario se ubicó apenas cuatro lugares más abajo, en el 419°, mientras que La Plata alcanzó el puesto 432.

San Miguel de Tucumán ocupó el lugar 450 y Córdoba cerró el grupo argentino dentro de las primeras 500, en la posición 481.

De esta manera, las ciudades argentinas mencionadas en el informe quedaron ordenadas así:

Buenos Aires: 138°

Mendoza: 385°

Salta: 415°

Rosario: 419°

La Plata: 432°

San Miguel de Tucumán: 450°

Córdoba: 481°

Los resultados muestran además diferencias en las fortalezas de cada centro urbano. Salta, por ejemplo, alcanzó el puesto 328 en Capital Humano y el 358 en Calidad de Vida. Rosario consiguió una posición considerablemente mejor que Córdoba en Economía: quedó 488°, frente al puesto 684 de la capital cordobesa.

Por qué todas tienen el mismo puesto en Gobernanza

Una particularidad de la clasificación es que todas las ciudades argentinas aparecen en el puesto 394 en Gobernanza. Esto no significa que Oxford Economics haya determinado que presentan exactamente las mismas características institucionales a escala local.

La explicación está en la metodología utilizada: ese componente se mide fundamentalmente a nivel nacional debido al peso que tienen variables como la estabilidad política y la protección de derechos.

Por eso, la categoría no permite establecer diferencias entre Buenos Aires, Mendoza, Salta, Rosario, La Plata, Tucumán y Córdoba.

Buenos Aires también sobresale en Sudamérica

Al ampliar la comparación regional, Buenos Aires se posicionó por delante de otras importantes ciudades latinoamericanas. Después de la capital argentina aparece Santiago de Chile, en el puesto 155, mientras que Lima quedó 196°.

Más atrás se ubicaron Ciudad de México, en el puesto 221; São Paulo, 292; Bogotá, 299; Brasilia, 335; Medellín, 370; y Montevideo, 405.

Oxford Economics destacó especialmente a Santiago y Lima entre sus “Cities to Watch” de América Latina, categoría que reúne centros urbanos con trayectorias de crecimiento que la consultora considera relevantes para los próximos años. También aparecen allí Brasilia, Medellín y Monterrey.

Lima sobresalió particularmente por Capital Humano, dimensión en la que consiguió el puesto 51 a nivel mundial. Las proyecciones utilizadas en el informe estiman, además, un crecimiento promedio de su PBI del 3,2% durante la próxima década.

Nueva York volvió a ser la mejor posicionada

En los primeros lugares del ranking mundial hubo pocos cambios. Nueva York volvió a ocupar el primer puesto, seguida por Londres y París.

La clasificación de las diez ciudades mejor posicionadas quedó conformada por Nueva York, Londres, París, Seattle, San Francisco, Dublín, Boston, San José, Tokio y Zúrich, en ese orden.

Nueva York obtuvo la máxima puntuación general y también encabezó la dimensión Economía. Londres lideró Capital Humano, mientras que París consiguió combinar una elevada posición económica con buenos resultados en Calidad de Vida.

El dominio de Europa y América del Norte continúa siendo marcado: 78 de las primeras 100 ciudades pertenecen a esas dos regiones, mientras que Estados Unidos concentra por sí solo 30 lugares dentro del centenar mejor posicionado.

Qué aspectos evalúa el ranking mundial

El Global Cities Index no busca determinar únicamente cuáles son las ciudades con las economías más grandes. Su metodología combina cinco grandes dimensiones que intentan ofrecer una mirada más amplia sobre cada centro urbano.

Economía contempla el tamaño y la estructura de la actividad, su desempeño histórico y las perspectivas de crecimiento. Capital Humano analiza aspectos vinculados con educación, demografía y entorno empresarial.

Calidad de Vida, en tanto, incorpora variables relacionadas con ingresos, salud, acceso a servicios y bienestar. Ambiente considera el entorno natural y los desafíos asociados al cambio climático, mientras que Gobernanza incorpora factores como estabilidad política y protección de derechos.

El mapa económico mundial comienza a cambiar

Aunque las ciudades estadounidenses y europeas continúan dominando los primeros puestos generales, el informe advierte sobre un progresivo desplazamiento del peso económico urbano hacia Asia, principalmente por el crecimiento de China e India.

Oxford Economics proyecta que para 2050 las ciudades chinas e indias comprendidas en su universo de análisis tendrán, en conjunto, una participación del PBI superior a la correspondiente a las ciudades europeas.

Metrópolis como Shanghai, Beijing y Delhi todavía permanecen fuera del top 100 general debido al peso de las restantes dimensiones evaluadas. Sin embargo, aparecen entre los centros urbanos para los cuales se proyectan algunos de los mayores incrementos absolutos del PBI durante las próximas décadas.