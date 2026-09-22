Vacaciones en Brasil: cuánto cuestan los paquetes desde Paraná y qué incluyen

REDACCIÓN ELONCE
Los paquetes turísticos a Brasil desde Paraná ya están disponibles para la próxima temporada, con tres salidas semanales y diferentes playas. Lucía López Osuna, de Parana Tur, detalló a Elonce precios, servicios, documentación y alternativas de pago.
Los paquetes turísticos a Brasil desde Paraná aparecen como una alternativa para quienes comenzaron a organizar sus próximas vacaciones. Las propuestas incluyen destinos como Camboriú, Florianópolis, Canasvieiras, Bombinhas y Cuatro Islas, con traslado terrestre, alojamiento y seguro médico. Lucía López Osuna, encargada de viajes individuales y grupales de Parana Tur, explicó a Elonce las características de las opciones disponibles.
La cercanía del sur brasileño y la variedad de playas mantienen al destino entre los elegidos por los argentinos. A esto se suma la posibilidad de realizar el trayecto en colectivo y evitar las exigencias de conducir durante varias horas. “Cada vez más personas eligen irse en un bus desde Paraná para evitar cualquier imprevisto que pueda suceder en un auto, además de los peajes, la nafta y cuestiones de las que uno se tiene que ocupar cuando decide viajar en auto”, señaló López Osuna.
El recorrido terrestre demanda aproximadamente un día, dependiendo del destino y las condiciones del trayecto. Los servicios cuentan con opciones de bus cama y semicama y parten desde la Terminal de Paraná.
Qué playa elegir según el tipo de vacaciones
Bombinhas, Canasvieiras, Camboriú y Cuatro Islas forman parte de las alternativas disponibles. Cada destino presenta características particulares, por lo que desde la agencia aconsejaron elegir según la composición del grupo y las actividades buscadas.
“Cada lugar tiene una impronta distinta y nosotros recomendamos según lo que al pasajero le gusta”, explicó López Osuna. Para quienes viajan con adolescentes, destacó Camboriú: “Es un destino donde hay vida nocturna, muchos bares, restaurantes, playas y mucho movimiento”.
Para familias con niños pequeños, en cambio, recomendó Florianópolis por las características de sus playas y su menor oleaje. Sobre sus preferencias, agregó: “En mi top uno están Bombinhas y Cuatro Islas, que son destinos súper paradisíacos. Para mí, tienen algunas de las playas más lindas de Brasil”.
Cuánto cuestan los paquetes a Brasil
Uno de los datos centrales para quienes comenzaron a planificar las vacaciones es el costo. Según informó López Osuna, al momento de la entrevista los paquetes rondaban entre 600 y 800 dólares, dependiendo del alojamiento y los servicios seleccionados.
“Estos paquetes son en bus cama y semicama. Son por siete noches de alojamiento con desayuno o media pensión, según lo que prefieran, y el seguro médico incluido”, detalló. Además de hoteles, existen alternativas en departamentos, especialmente en Bombinhas y Cuatro Islas.
La representante de Paranatur aconsejó anticipar la contratación debido a que las tarifas podrían modificarse durante octubre. “Durante el transcurso de octubre van a estar subiendo las tarifas, por eso no quería demorarme en presentarles esta propuesta”, indicó.
Tres salidas semanales desde Paraná
Los viajes están disponibles desde octubre hasta abril, lo que permite elegir diferentes momentos de la temporada. “Hay tres salidas semanales, así que van a poder tener la flexibilidad de elegir la fecha que más les convenga”, destacó López Osuna.
Respecto de la documentación necesaria para cruzar la frontera, precisó: “El DNI tiene que estar vigente y en buen estado. No se acepta la aplicación Mi Argentina para pasar fronteras todavía”.
El seguro médico está contemplado dentro de los paquetes. Desde la agencia recomendaron contar con cobertura incluso cuando se realicen viajes internacionales de pocos días.
Cómo conviene pagar en Brasil
Otra consulta frecuente está relacionada con el dinero. Los paquetes pueden abonarse en dólares o pesos y existe la posibilidad de realizar pagos parciales, de acuerdo con las condiciones establecidas por la agencia.
Para los gastos durante la estadía, López Osuna aconsejó utilizar aplicaciones compatibles con Pix, el sistema de pagos ampliamente extendido en Brasil. Entre las alternativas mencionó Mercado Pago y AstroPay.
“Lo ideal es ir con una aplicación y conseguir el mejor cambio por este medio. Si no, siempre el efectivo va a ser el salvador”, explicó. Además, recomendó tener precaución al utilizar tarjetas de crédito con vendedores ambulantes debido a experiencias de pasajeros que sufrieron duplicaciones. De esta manera, los paquetes turísticos a Brasil desde Paraná ofrecen alternativas para distintos tipos de familias y viajeros que ya comenzaron a proyectar sus vacaciones.