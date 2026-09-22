Los salarios aumentaron 2,8% en julio y volvieron a superar a la inflación: desempeño por sector

Los salarios aumentaron 2,8% en julio, frente a una inflación del 2,1%, según el INDEC. Los ingresos del sector privado no registrado mostraron la mayor suba, con 3,9%. En los primeros siete meses del año acumularon un avance del 21,8%.
Los salarios aumentaron 2,8% en julio y superaron la inflación del 2,1% registrada durante el mismo mes, de acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El índice salarial acumuló así cuatro meses consecutivos con variaciones mensuales superiores al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El incremento general estuvo impulsado por aumentos en las tres categorías relevadas. Los salarios del sector privado registrado avanzaron 2,3%; los correspondientes al sector público subieron 3%; mientras que los ingresos del sector privado no registrado tuvieron la mayor variación, con un 3,9%.
En la comparación interanual, el índice de salarios mostró un incremento del 36,2%. En tanto, durante los primeros siete meses del año acumuló una suba del 21,8%, también superior al 19,3% que había registrado la inflación entre enero y julio.
Cuatro meses consecutivos por encima de la inflación
La evolución de julio extendió la recuperación mensual del poder adquisitivo promedio, ya que los salarios volvieron a crecer por encima de los precios. Sin embargo, los datos generales agrupan situaciones diferentes según el tipo de empleo y no implican que todos los trabajadores hayan atravesado la misma evolución de sus ingresos.
El economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, Diego Piccardo, relacionó esta dinámica con la desaceleración del ritmo de aumento de los precios. “Al subir los precios más lentamente, los aumentos salariales pueden traducirse en una recuperación del poder adquisitivo”, explicó.
En el análisis mensual, el sector privado no registrado encabezó las subas con un 3,9%, es decir, 1,8 puntos porcentuales por encima del IPC de julio. Detrás se ubicó el sector público, con una mejora del 3%, mientras que los trabajadores privados registrados tuvieron un incremento del 2,3%.
Qué pasó con los salarios públicos
Dentro del empleo estatal también se observaron diferencias. Los salarios correspondientes al sector público provincial registraron un incremento mensual del 3,2%, mientras que en la comparación interanual acumularon un avance del 30,4%.
Los ingresos correspondientes al sector público nacional, por su parte, tuvieron una suba mensual del 3,9% y registraron una variación del 27,5% frente al mismo período del año anterior. De esta manera, ambos segmentos quedaron por encima del incremento del costo de vida registrado durante julio.
En cuanto a la evolución acumulada desde diciembre, los salarios públicos nacionales tuvieron un aumento del 18,1%, mientras que los provinciales alcanzaron el 20%. Estas cifras muestran una evolución diferente entre ambos niveles de la administración pública.
El impacto de la evolución salarial en las empresas
Desde TMF Group señalaron que los datos también representan un factor a considerar para las compañías a la hora de proyectar sus costos laborales. Luciana Mosquera, HR & Payroll Senior Manager de la firma, advirtió que las variaciones salariales mensuales no mantienen necesariamente una trayectoria uniforme.
“Para las empresas, el dato confirma que la desaceleración no viene en línea recta. Hay meses que repuntan, y el presupuesto de nómina tiene que tener margen para absorberlos”, afirmó Mosquera.
La especialista agregó que, aunque las subas salariales sean más moderadas que meses atrás, las compañías deben contemplar las particularidades de cada actividad, publicó NA. Desde la firma señalaron que la composición de las nóminas, los convenios colectivos aplicables y las estrategias de contratación son factores que determinan el costo laboral más allá del promedio general.
Los datos de julio mostraron, en definitiva, que las tres categorías salariales medidas por el INDEC crecieron por encima de la inflación mensual. La evolución de los próximos meses determinará si esa tendencia logra sostenerse y cuál será su impacto acumulado sobre el poder adquisitivo.