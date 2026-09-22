Un camionero murió aplastado por el acoplado de su propio vehículo en la ruta nacional 9/34

Un camionero murió aplastado por el acoplado del vehículo que conducía durante la mañana de este martes sobre la ruta nacional 9/34, en cercanías del peaje Cabeza de Buey, en la provincia de Salta.

La víctima fue identificada como Celso Copio Saldias, quien tenía domicilio en Tarija, Bolivia. El hombre falleció en el lugar antes de que pudiera ser rescatado por los servicios de emergencia.

El aviso a la Policía ingresó alrededor de las 7, después de que automovilistas advirtieran que el conductor se encontraba atrapado debajo del semirremolque de un camión Volvo que había quedado detenido al costado de la calzada, publicó La Voz.

Cómo se habría producido el accidente

Según las primeras informaciones, Saldias habría descendido de la cabina para realizar una inspección o reparación ante un posible desperfecto mecánico.

El conductor levantó uno de los ejes de las ruedas traseras del tractor y se ubicó debajo de la parte media del vehículo. En esas circunstancias, el acoplado se habría desprendido o descendido y cayó sobre el trabajador.

La pesada estructura dejó al camionero atrapado y le provocó heridas mortales. El vehículo involucrado llevaba impresa la leyenda “Vitamina Vida” sobre uno de sus laterales.

Investigan una posible falla neumática

Una de las hipótesis analizadas estuvo relacionada con el sistema utilizado para elevar los ejes de este tipo de unidades, cuyo funcionamiento es neumático.

Una eventual pérdida de aire podría haber ocasionado el descenso repentino del mecanismo y el posterior atrapamiento. Sin embargo, esa posibilidad todavía deberá ser confirmada mediante las pericias correspondientes.

La causa preliminar del fallecimiento fue informada como un paro cardiorrespiratorio producido por aplastamiento.

Automovilistas pensaron que realizaba una reparación

Antes de la llegada de los equipos de emergencia, varios conductores pasaron por el lugar y observaron al hombre debajo del acoplado. No advirtieron inicialmente la gravedad de la situación porque interpretaron que realizaba tareas de mantenimiento.

Cuando se confirmó la emergencia, se desplegó un operativo con efectivos policiales, bomberos y personal médico. Las dotaciones trabajaron para asegurar la unidad y retirar el cuerpo.

La investigación permanece abierta para establecer si el accidente se produjo por una falla en el sistema neumático, el desprendimiento de una pieza u otra circunstancia vinculada con el funcionamiento del camión.