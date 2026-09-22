Los Leones vencieron a Chile y conquistaron su quinto oro consecutivo en los Juegos Suramericanos

La Selección argentina masculina de hockey se impuso por 3-1 en una emocionante final y volvió a subir a lo más alto del podio. Además, aseguró su clasificación para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.
Los Leones vencieron a Chile y conquistaron la medalla de oro en los Juegos Suramericanos 2026. El seleccionado argentino de hockey sobre césped se impuso por 3-1 en la final y obtuvo el título continental por quinta edición consecutiva.
Santiago Tarazona, Martín Ferreiro y Franco Agostini marcaron los goles del conjunto albiceleste, mientras que Ignacio Contardo descontó para el representativo trasandino durante el último cuarto.
La consagración también le permitió al equipo nacional asegurar su clasificación para los Juegos Panamericanos de Lima 2027. Argentina cerró así un torneo perfecto, luego de ganar todos sus encuentros y mostrar una marcada superioridad ofensiva.
Tarazona abrió el camino hacia el oro
Los Leones asumieron la iniciativa desde el primer minuto, controlaron la posesión de la bocha y obligaron a Chile a retroceder para proteger su área.
La resistencia del equipo trasandino se quebró sobre el cierre del primer cuarto. A los 14 minutos, Tarazona aprovechó un rebote dentro del área y convirtió el 1-0.
El gol tuvo un significado especial para el jugador, quien disputó su último encuentro con el seleccionado argentino. Sus compañeros se acercaron para acompañarlo durante un festejo cargado de emoción.
Argentina amplió la ventaja
El conjunto nacional mantuvo la intensidad durante el segundo período y dificultó la salida de Chile mediante una presión constante en campo contrario.
Una recuperación alta le permitió a Ferreiro ganar metros con velocidad y sacar un potente remate de revés. El disparo cruzado superó al arquero Agustín Araya y estableció el 2-0.
Con esa ventaja, el seleccionado albiceleste llegó al descanso largo con el desarrollo del partido bajo control. Chile tuvo dificultades para generar situaciones claras frente al arco argentino.
El tercer gol y la reacción chilena
En el complemento, Argentina bajó el ritmo, administró la posesión y movió la bocha con paciencia para evitar que su rival pudiera acercarse en el marcador.
Antes de concluir el tercer cuarto, a los 45 minutos, Agostini ejecutó un córner corto y convirtió el tercer tanto argentino. El 3-0 dejó prácticamente definida la final.
Durante el último período, la intensidad del equipo nacional disminuyó y Chile aprovechó una transición rápida. Contardo anotó el descuento y estableció el 3-1 definitivo.
Quinto título consecutivo para Los Leones
El triunfo argentino nunca estuvo en riesgo durante los minutos finales. Los Leones controlaron los últimos intentos chilenos y aguardaron el cierre para celebrar una nueva medalla dorada.
Argentina había terminado invicta la fase inicial. En su recorrido hacia la definición venció por 22-0 a Perú, 4-1 a Brasil, 5-1 a Chile y 7-0 a Uruguay, resultado que le permitió llegar a la final como líder.
¡LOS LEONES SON PENTACAMPEONES! El seleccionado masculino de hockey venció 3-1 a Chile en la final y se cuelgan la medalla de ORO.
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La conquista en Santa Fe extendió una racha histórica de Los Leones en los Juegos Suramericanos. El seleccionado argentino ganó el oro en Buenos Aires 2006, Santiago 2014, Cochabamba 2018, Asunción 2022 y Santa Fe 2026.
Con la victoria decisiva, el seleccionado extendió su dominio en el hockey masculino suramericano y obtuvo el primer puesto por quinta vez consecutiva. Además del oro, el equipo se quedó con la clasificación para la próxima edición de los Juegos Panamericanos.