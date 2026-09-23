El paranaense Nelson Salinas está en la final de tiro con arco de los ODESUR 2026

REDACCIÓN ELONCE
Nelson Salinas está en la final de tiro con arco junto al equipo argentino en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La definición se disputará este miércoles desde las 17 horas. "Vamos a dar todo por nuestro país", expresó el paranaense.
El paranaense Nelson Salinas está en la final de tiro con arco de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, tras avanzar junto al equipo de la Selección Argentina en la competencia internacional que se desarrolla en Rosario. La definición se disputará este miércoles a las 17 horas, luego de que el arquero consiguiera superar una exigente instancia marcada por las condiciones climáticas.
"Llegamos a la final, gracias a Dios. Pudimos trabajar, hubo mucho viento, estuvo complicado, pero pudimos tener la cabeza fría para que el equipo pueda llegar", expresó Salinas tras conseguir la clasificación. El tiro con arco se disputa en el Óvalo del Hipódromo de Rosario y contempla pruebas individuales y por equipos.
El entrerriano se mostró emocionado por alcanzar la definición luego de un exigente recorrido. "La verdad que estamos muy contentos y emocionados porque era un camino difícil, pero gracias a Dios ya estamos en la final", remarcó.
El camino de Salinas hasta los Juegos Suramericanos
Antes de viajar a Rosario, Salinas había contado a Elonce que debió atravesar un proceso clasificatorio para ingresar a la Selección Argentina. Primero consiguió ubicarse entre los seis mejores del país y posteriormente quedó entre los tres elegidos para competir en los Juegos Suramericanos.
El paranaense lleva 17 años dedicado al tiro con arco y desarrolla buena parte de su preparación en Oro Verde. En la previa había destacado especialmente la importancia de la concentración: "Se trabaja mucho la parte mental. Tenés que concentrarte, trabajar mucho el pulso, enfocarte y disfrutar".
Ese trabajo mental resultó clave en una jornada que, según explicó, estuvo condicionada por el viento. Ahora, con la clasificación asegurada, Salinas y sus compañeros buscarán cerrar su participación con una medalla. "Obviamente que vamos a dar todo por nuestro país. Estamos muy contentos y vamos a ver cómo sigue todo esto", concluyó.