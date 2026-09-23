 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes Fecha FIFA

Selección Argentina: confirmaron las bajas de Thiago Almada y Juan Foyth por lesión

El volante de River ya tenía diagnosticado un desgarro de grado 1 en el cuádriceps, pero este miércoles se oficializó su desafectación. El defensor de Villarreal tampoco logró recuperarse de sus molestias musculares y quedó afuera de los tres amistosos.

23 de Septiembre de 2026
Almada y Foyth.
Almada y Foyth.

El volante de River ya tenía diagnosticado un desgarro de grado 1 en el cuádriceps, pero este miércoles se oficializó su desafectación. El defensor de Villarreal tampoco logró recuperarse de sus molestias musculares y quedó afuera de los tres amistosos.

La Selección Argentina confirmó este miércoles las desafectaciones de Thiago Almada y Juan Foyth para los tres amistosos de la próxima fecha FIFA. En el caso del volante de River, su lesión ya había sido diagnosticada, pero ahora se oficializó que no formará parte de la convocatoria de Lionel Scaloni.

 

Almada había sufrido un desgarro de grado 1 en el cuádriceps durante la derrota de River frente a Huracán. El mediocampista debió abandonar el encuentro apenas cinco minutos después del comienzo y los estudios posteriores determinaron el alcance de la lesión.

 

 

La novedad de este miércoles fue, entonces, la confirmación de su baja del plantel argentino. Debido a los tiempos de recuperación que demanda la lesión muscular, el cuerpo técnico resolvió desafectarlo de los compromisos frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín.

 

Almada sali&oacute; lesionado del último partido de River.
Almada salió lesionado del último partido de River.

 

Foyth tampoco estará disponible

 

Juan Foyth también quedó oficialmente afuera de la convocatoria de la Selección Argentina. El defensor de Villarreal arrastraba molestias musculares que ya le habían impedido disputar los últimos encuentros de su equipo en La Liga.

 

El futbolista no consiguió recuperarse a tiempo y finalmente Scaloni decidió excluirlo de la lista. De esta manera, el entrenador pierde otra alternativa defensiva mientras continúa trabajando con el plantel en el predio de la AFA.

 

Juan Foyth.
Juan Foyth.

 

Distinta fue la situación de Tobías Andrada, quien también había salido con molestias del encuentro entre River y Huracán. Los estudios descartaron una lesión muscular y el jugador continúa convocado para esta ventana internacional.

 

Todavía no se anunciaron reemplazantes

 

Por el momento, el cuerpo técnico no informó si incorporará futbolistas en lugar de Almada y Foyth. La decisión podría depender de las necesidades que surjan durante los próximos entrenamientos y de cómo quede conformado el grupo.

 

 

La Selección Argentina se prepara para disputar tres amistosos en un período de una semana. El primero será el miércoles 30 de septiembre frente a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

 

Luego, el equipo de Scaloni enfrentará a Burkina Faso el sábado 3 de octubre y cerrará la fecha FIFA el martes 6 frente a Benín. Ese último encuentro tendrá como principal atractivo la despedida de Lionel Messi con la camiseta albiceleste.

Temas:

Selección Argentina Thiago Almada Juan Foyth
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso