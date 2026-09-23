Selección Argentina: confirmaron las bajas de Thiago Almada y Juan Foyth por lesión

La Selección Argentina confirmó este miércoles las desafectaciones de Thiago Almada y Juan Foyth para los tres amistosos de la próxima fecha FIFA. En el caso del volante de River, su lesión ya había sido diagnosticada, pero ahora se oficializó que no formará parte de la convocatoria de Lionel Scaloni.

Almada había sufrido un desgarro de grado 1 en el cuádriceps durante la derrota de River frente a Huracán. El mediocampista debió abandonar el encuentro apenas cinco minutos después del comienzo y los estudios posteriores determinaron el alcance de la lesión.

La novedad de este miércoles fue, entonces, la confirmación de su baja del plantel argentino. Debido a los tiempos de recuperación que demanda la lesión muscular, el cuerpo técnico resolvió desafectarlo de los compromisos frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín.

Almada salió lesionado del último partido de River.

Foyth tampoco estará disponible

Juan Foyth también quedó oficialmente afuera de la convocatoria de la Selección Argentina. El defensor de Villarreal arrastraba molestias musculares que ya le habían impedido disputar los últimos encuentros de su equipo en La Liga.

El futbolista no consiguió recuperarse a tiempo y finalmente Scaloni decidió excluirlo de la lista. De esta manera, el entrenador pierde otra alternativa defensiva mientras continúa trabajando con el plantel en el predio de la AFA.

Juan Foyth.

Distinta fue la situación de Tobías Andrada, quien también había salido con molestias del encuentro entre River y Huracán. Los estudios descartaron una lesión muscular y el jugador continúa convocado para esta ventana internacional.

Todavía no se anunciaron reemplazantes

Por el momento, el cuerpo técnico no informó si incorporará futbolistas en lugar de Almada y Foyth. La decisión podría depender de las necesidades que surjan durante los próximos entrenamientos y de cómo quede conformado el grupo.

La Selección Argentina se prepara para disputar tres amistosos en un período de una semana. El primero será el miércoles 30 de septiembre frente a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Luego, el equipo de Scaloni enfrentará a Burkina Faso el sábado 3 de octubre y cerrará la fecha FIFA el martes 6 frente a Benín. Ese último encuentro tendrá como principal atractivo la despedida de Lionel Messi con la camiseta albiceleste.