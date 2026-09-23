“El daño no se repara íntegramente”, sostuvo el hermano de la ex carmelita que inspiró “Cautiva”

El caso de las excarmelitas de Nogoyá llegó a la ficción con “Cautiva”, una serie inspirada en las denuncias de mujeres que afirmaron haber sufrido violencia, amenazas y restricciones a su libertad dentro de un convento entrerriano.

La producción retomó elementos del caso que adquirió repercusión nacional en 2016, cuando una investigación periodística derivó en una causa judicial y en el allanamiento del Monasterio de la Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmen.

"Cautiva", la serie inspirada en el convento de Nogoyá (foto TNT y Flow)

Marcelo Albarenque, hermano de Silvia, una de las denunciantes, explicó a Elonce que la protagonista no representa exclusivamente a su hermana. El personaje reunió características de las diferentes historias conocidas durante la investigación.

Una ficción inspirada en hechos reales

“Obviamente es una ficción que tiene un basamento en lo que fue el convento de Nogoyá. Principalmente podríamos decir que está la historia de Silvia, que también participó en la creación de la obra, pero hay otros elementos que se parecen más a la historia de Roxana y otros que son simbólicos”, explicó en diálogo con Nunca Es Tarde, el programa que se emite por Elonce.

La serie, dirigida por Paula Hernández y Jazmín Stuart, contó con seis episodios y siguió la historia de Clara, una joven que ingresó a un convento de clausura y permaneció allí durante 15 años.

La ficción está encabezada por Carolina Kopelioff y Lorena Vega.-

Albarenque recomendó no buscar una correspondencia exacta entre cada escena y los hechos investigados. “Hay que verla como una historia basada en hechos reales, pero no distraerse buscando paralelismos, porque puede no haberlos”, sostuvo.

Por qué todavía no vio la serie

Aunque conoció parte del guion y siguió el proceso de producción, Marcelo contó que todavía no había podido observar los capítulos completos. “Mientras se estaba filmando pensé que iba a poder verla, pero hasta ahora no lo hice. Sí vi las publicidades, adelantos y promociones”, relató.

El hermano de Silvia destacó la realización audiovisual y mencionó las opiniones difundidas por especialistas después del estreno. “A nivel técnico, y en esto coincide la prensa especializada que vi, es una obra que tiene calidad de cine prácticamente dividida en capítulos”, expresó.

La decisión de postergar el visionado quedó vinculada con el impacto personal que tuvo el caso sobre su familia. Albarenque aclaró que podía referirse al proceso creativo y al contenido general, pero no evaluar si cada escena reproducía fielmente lo sucedido.

Catorce años dentro del convento

Silvia había ingresado al convento de la Orden de las Carmelitas Descalzas en Nogoyá a mediados de 1999. Permaneció en la institución durante aproximadamente 14 años, hasta su salida en abril de 2013.

Según reconstruyó su hermano, la mujer había solicitado durante más de seis años autorización para abandonar la vida religiosa, pero recibía respuestas negativas de la entonces superiora.

El hermano de una excarmelita habló sobre la historia que inspiró “Cautiva”

“Ella salió del convento en abril de 2013, luego de pedirle a la superiora durante más de seis años que la dejara salir. Se encontraba con la negativa, y eso fue lo que configuró la privación ilegítima de la libertad”, manifestó.

Albarenque sostuvo que la salida se produjo cuando la salud de su hermana se encontraba afectada. “Suponemos que, dado el estado de salud que tenía Silvia, la superiora decidió expulsarla con la misma voluntad autocrática y discrecional con la que la había retenido”, agregó.

Cómo eran las visitas familiares

Durante los años en los que Silvia permaneció dentro del convento, las visitas de sus familiares fueron espaciadas. Inicialmente se realizaban una vez por mes, pero luego pasaron a concretarse cada mes y medio o dos meses.

Además, los encuentros se suspendían durante determinados períodos del calendario religioso. Las comunicaciones se realizaban a través de una reja y bajo la presencia de otra integrante de la comunidad.

“El contacto era muy ficcionado. Estábamos en una habitación dividida por una reja con cuadrados muy pequeños. Siempre había otra hermana que escuchaba lo que se decía”, recordó Marcelo.

Según explicó, esas condiciones impedían que Silvia pudiera comunicar libremente lo que ocurría en el interior. “No tenía posibilidad de manifestar realmente lo que estaba viviendo ahí adentro”, señaló.

“No imaginábamos lo que pasaba”

La familia había advertido algunas señales relacionadas con la salud y el estado de ánimo de Silvia, pero no conocía el alcance de las situaciones que posteriormente fueron incorporadas a la causa judicial.

“Imaginar que pasaban cosas como las que hoy sabemos era imposible. Había pequeños indicios que generaban preocupación por su salud o por cómo se sentía, pero nunca pensamos que estaba retenida contra su voluntad”, expresó.

"Cautiva", la serie inspirada en el convento de Nogoyá (foto TNT y Flow)

Albarenque también remarcó que el caso no afectó únicamente a su hermana. “No era solamente ella. Había otras hermanas que sufrían situaciones que eran vejatorias de la dignidad humana”, afirmó.

La causa judicial

La investigación comenzó el 25 de agosto de 2016, luego de la publicación de testimonios de excarmelitas. Ese mismo día, la Justicia allanó el convento y secuestró distintos elementos que fueron incorporados al expediente.

El proceso llegó a juicio y el 5 de julio de 2019 Luisa Ester Toledo, quien había dirigido el monasterio durante una década, fue condenada a tres años de prisión por la privación ilegítima de la libertad de dos religiosas.

La sentencia fue confirmada posteriormente por la Cámara de Casación Penal. El caso se convirtió en el punto de partida de la serie, aunque la producción construyó personajes y situaciones ficcionales.

Cómo estaba Silvia

Marcelo indicó que su hermana había logrado reorganizar distintos aspectos de su vida después de abandonar el convento. Sin embargo, consideró que las consecuencias de lo vivido no podían medirse mediante un proceso lineal.

“Está mejor que cuando estaba ahí y mejor que cuando salió. Pudo reencauzar y reorientar su vida, que ya es un hito muy importante porque es difícil reponerse de algo así”, señaló.

No obstante, aclaró que la recuperación no implicaba la desaparición de las consecuencias. “El daño provocado no se repara íntegramente. Como consumidores de series y películas nos encantan los finales felices, pero la vida suele ser más compleja”, afirmó.

El entrevistado concluyó que el estreno permitió recuperar una historia que atravesó a varias mujeres y que había alcanzado repercusión judicial y social. “Lo que sufrieron estas chicas, que se procuraron recíprocamente un trato completamente violento y vejatorio de la dignidad humana, se repara tan fácilmente”, finalizó.