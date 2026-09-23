Visita del papa León XIV: prevén una movilización de siete millones de personas

El Gobierno nacional estimó que unos siete millones de personas podrían movilizarse para participar de los diferentes eventos masivos que encabezará el Papa León XIV durante su visita a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. Ante la magnitud de la convocatoria, se prepara un operativo especial que involucrará a la totalidad de las fuerzas federales.

La estimación fue brindada este miércoles por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien dio detalles sobre los preparativos para recibir al Sumo Pontífice y calificó su llegada al país como un “hecho histórico”.

“Estamos trabajando con un aforo aproximado en siete millones de personas para todos los eventos masivos”, señaló la funcionaria al dimensionar el movimiento que podría generar la presencia de León XIV.

Dos millones de personas para la misa en Luján

Uno de los puntos de mayor concentración será la Basílica de Luján. De acuerdo con las proyecciones que maneja el Gobierno, unas dos millones de personas podrían asistir a la misa que celebrará el Papa durante su paso por territorio bonaerense.

La enorme movilización esperada obligó a las autoridades nacionales y provinciales a comenzar con anticipación la planificación de los dispositivos de seguridad, tránsito, transporte y circulación de personas.

“Esto permite al país empezar a organizarse. Sabemos que es una actividad que va a implicar movimiento en rutas, de gente que va a llegar desde el fin de semana, la ocupación hotelera, que nos va dando una pauta del movimiento de personas”, explicó Monteoliva.

Un operativo con todas las fuerzas federales

La ministra anticipó además que todos los efectivos de las cinco fuerzas federales estarán a disposición del dispositivo de seguridad preparado para acompañar la visita papal.

“Realmente es un dispositivo de seguridad nunca antes visto”, aseguró Monteoliva sobre la planificación que se encuentra en marcha.

El operativo también abarcará tres aeropuertos debido al itinerario internacional del pontífice. León XIV llegará a la Argentina desde Montevideo, Uruguay, y una vez terminada su visita continuará su viaje rumbo a Perú.

Coordinación entre Nación y las provincias

Los preparativos se desarrollan mediante una mesa de coordinación que reúne a representantes del Gobierno nacional, la Iglesia y las jurisdicciones involucradas en las actividades previstas para los cuatro días.

Además de la seguridad en cada uno de los actos, las autoridades analizan especialmente el impacto que tendrá la llegada de fieles desde distintos puntos del país sobre las rutas, los servicios de transporte y la capacidad hotelera.

La organización también estará atravesada por el esquema de feriados dispuesto para facilitar los desplazamientos. El lunes 9 de noviembre será feriado nacional, mientras que para las jornadas siguientes se contemplarán medidas específicas en las jurisdicciones donde se desarrollarán las actividades del Papa.

La llegada de León XIV a Argentina

El Sumo Pontífice llegará al país el domingo 8 de noviembre procedente de Uruguay. Su agenda incluirá diferentes actividades religiosas e institucionales y convocatorias multitudinarias.

La expectativa oficial está puesta especialmente en aquellos encuentros abiertos al público, que podrían generar desplazamientos masivos desde diferentes provincias.

Con una proyección acumulada de siete millones de asistentes en los distintos eventos y hasta dos millones en Luján, el Gobierno comenzó a diseñar un dispositivo que tendrá como principales desafíos garantizar la seguridad y ordenar la circulación durante una de las visitas internacionales de mayor convocatoria previstas para este año.