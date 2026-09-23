Un pedido especial tras 43 años de oficio: carpintero fabrica los sillones que usará el Papa en Argentina

Entre maderas, herramientas y el característico aroma de su taller, Luis Astorga trabaja en los dos sillones que utilizará el papa León XIV durante su visita a Córdoba. Para el carpintero, que lleva 43 años dedicado al oficio, se trata de uno de los encargos más significativos de su trayectoria.

Astorga desarrolla su actividad en barrio Las Palmas y abrió su propio taller hace 27 años. Sin embargo, su vínculo con la carpintería comenzó mucho antes, cuando tenía apenas 16. “Me enamoré del olor a madera y nunca dejé de hacer este oficio”, recordó.

La posibilidad de trabajar para el pontífice apareció de manera inesperada. Según relató, un cliente que tenía contacto con un sacerdote fue quien hizo de nexo para acercarle la propuesta. “Estoy emocionado y sorprendido porque nunca pensé en hacer un trabajo tan importante”, expresó en diálogo con Arriba Córdoba.

Cómo serán los sillones que utilizará León XIV

Para comenzar el trabajo, Astorga recibió desde Italia una fotografía del modelo y las medidas que debía respetar de acuerdo con la altura y contextura del Papa. A partir de esa referencia se resolvieron algunas modificaciones para obtener un diseño más sencillo.

Los sillones están siendo construidos con madera de paraíso, seleccionada por su resistencia y el aspecto de sus vetas. El diseño estará inspirado en el estilo Luis XV y tendrá patas delanteras torneadas, respaldo inclinado y una estructura que conectará las patas delanteras y traseras.

“Es muy vistosa y tiene una veta que se distingue mucho”, explicó el carpintero sobre la madera elegida. Inicialmente se analizó pintar la estructura de dorado, pero finalmente se decidió conservar su color natural para que las vetas quedaran a la vista.

Pana blanco nieve y dos destinos diferentes

El tapizado también tendrá características particulares. Será realizado en pana blanco nieve, con costuras en el respaldo, el asiento y los apoyabrazos.

El entusiasmo por el encargo se extendió al resto de quienes participan del proyecto. “El hombre que hace el tapizado todavía no cae. Me llama todos los días, está muy emocionado”, contó Astorga sobre su compañero de trabajo.

Los dos sillones tendrán destinos distintos durante la visita papal: uno será utilizado en la Catedral y el restante estará ubicado en el lugar donde León XIV celebrará la misa.

Cuándo estarán terminados

El trabajo se encuentra aproximadamente en un 50% y todavía no se había establecido una fecha exacta para su entrega. Sin embargo, Astorga estimó que podría completar las piezas en las próximas semanas.

“Si todo sigue como viene, en dos fines de semana tendrían que estar listos”, anticipó el carpintero, mientras continúa trabajando en uno de los encargos más particulares que recibió durante sus más de cuatro décadas de trayectoria.

Sobre el destino de las piezas una vez concluida la visita, Astorga señaló que existe la posibilidad de que continúen siendo utilizadas por el pontífice o que posteriormente sean exhibidas en un museo. (El Doce TV)