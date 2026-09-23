Robaron nueve novillos de 500 kilos en Gualeguaychú: la pérdida supera los $20 millones

Un productor denunció el robo de nueve novillos en Gualeguaychú, cada uno de unos 500 kilos. Los animales están valuados en más de $20 millones. Siguieron rastros hacia el sudoeste, pero los indicios no permitieron avanzar con la investigación.
El robo de nueve novillos en Gualeguaychú, valuados en más de 20 millones de pesos, generó preocupación por la inseguridad rural. El productor ganadero Oscar Martinelli denunció la desaparición de los animales, de aproximadamente 500 kilos cada uno, de su establecimiento ubicado en el departamento del sur entrerriano.
Según relató Martinelli a R2820, el hecho fue advertido el lunes 14 de septiembre, cuando detectó inicialmente la ausencia de tres novillos. En ese momento decidió no realizar la denuncia porque consideró que los animales podían haberse desplazado hacia un campo vecino.
La posibilidad que evaluó inicialmente era que, debido a las condiciones del terreno, los novillos hubieran atravesado algún sector del establecimiento. Por ese motivo, durante el martes recorrió el campo intentando encontrarlos, aunque la búsqueda no arrojó resultados.
Un nuevo conteo confirmó que faltaban nueve novillos
La situación cambió el miércoles por la mañana. Tras realizar un nuevo conteo de la hacienda, Martinelli comprobó que no eran tres, sino nueve los animales que faltaban. A partir de ese momento comenzó a tomar fuerza la hipótesis de un robo.
El productor y sus colaboradores iniciaron entonces una búsqueda de rastros para intentar reconstruir el recorrido realizado por los novillos. Las escasas marcas encontradas indicaban que los animales se habían desplazado hacia el sudoeste del establecimiento, sector por el que presuntamente habrían sido retirados.
Sin embargo, las características del suelo dificultaron considerablemente el seguimiento. “Son campos que se siembran y están muy fertilizados: la tierra queda como una losa, no marca. Es increíble, pero no queda ni una huella. En el trigo, de tanto en tanto, se veía alguna marquita por donde pasaron”, describió Martinelli.
La denuncia y la búsqueda de rastros
Ante la confirmación de la desaparición de los nueve animales, el productor radicó la denuncia alrededor de las 12:30 del miércoles. Posteriormente, personal policial llegó al establecimiento para realizar las actuaciones correspondientes y tratar de identificar elementos que permitieran determinar cómo fueron retirados los novillos.
Los rastros disponibles, sin embargo, eran escasos. La búsqueda continuó durante los días siguientes y tanto el viernes como el sábado aparecieron nuevos indicios, aunque ninguno resultó suficiente para determinar el recorrido completo de los animales o identificar a los responsables.
“No son suficientes como para llevar adelante la investigación. La verdad es que la cosa se terminó yendo así”, lamentó el productor al referirse a las dificultades que encontraron para avanzar en el esclarecimiento del hecho.
Una pérdida superior a los $20 millones
La magnitud económica del robo está vinculada tanto con la cantidad como con el peso de los animales. De acuerdo con lo informado, se trata de nueve novillos de aproximadamente 500 kilos cada uno, cuyo valor conjunto supera los 20 millones de pesos.
Más allá de la importante pérdida económica, Martinelli manifestó preocupación por la inseguridad que atraviesan quienes desarrollan actividades productivas en zonas rurales. El episodio, además, no sería el primero que sufrió en su establecimiento.
El ganadero recordó que anteriormente le habían robado otros 11 animales. En aquella oportunidad, según su relato, los rastros encontrados permitieron avanzar en mayor medida con la investigación e incluso se realizó un allanamiento.
“Ya no se está seguro en ningún lado”
Sobre aquel antecedente, Martinelli señaló que una persona había quedado bajo sospecha y posteriormente se marchó de la zona. De acuerdo con lo relatado por el productor, no tuvo conocimiento de consecuencias judiciales posteriores por ese episodio.
El nuevo robo volvió a generar preocupación por las dificultades para prevenir y esclarecer este tipo de delitos en establecimientos rurales, especialmente cuando las características del terreno impiden obtener rastros claros sobre el movimiento de los animales.
“Está complicado, porque ya no se está seguro en ningún lado. Nadie paga por esto, y la verdad no sé de dónde va a venir la solución”, resumió Martinelli al describir la sensación que le dejó el robo de los nueve novillos y la falta de avances en la investigación.