 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad

El Gobierno confirmó que el 9 de noviembre será feriado nacional por la visita del papa León XIV

El Gobierno informó que decretará feriado nacional el lunes en que León XIV celebrará una misa en Buenos Aires. También evalúa medidas para el 10 y el 11 de noviembre en las jurisdicciones que visitará.

22 de Septiembre de 2026
Lo afirmó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.
Lo afirmó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

El Gobierno informó que decretará feriado nacional el lunes en que León XIV celebrará una misa en Buenos Aires. También evalúa medidas para el 10 y el 11 de noviembre en las jurisdicciones que visitará.

El Gobierno anunció que decretará feriado nacional el lunes 9 de noviembre con motivo de la visita del papa León XIV a la Argentina. Según informó el Ministerio de Seguridad tras una reunión con autoridades nacionales y de la Iglesia, la decisión coincidirá con la misa que el pontífice celebrará frente al Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.

El comunicado atribuyó la medida a “la voluntad del presidente Javier Milei de que sea feriado nacional” durante esa celebración. La información difundida anunció la futura firma del decreto; no indicó que la norma ya hubiera sido publicada.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó el encuentro en la sede del Ministerio de Seguridad. La reunión se realizó después de la confirmación de la agenda del Papa en el país.

Qué pasará el 10 y el 11 de noviembre

 

En la misma reunión se estableció un esquema de feriados locales para los días martes 10 cuando esté en la provincia de Córdoba, y miércoles 11 de noviembre en la provincia de Buenos Aires.

 

"Se trabajará dentro de cada una de las jurisdicciones en feriados limitados a las jurisdicciones específicas", explicó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Entre los eventos ya definidos, Karina Milei anunció que el domingo por la tarde se realizará un acto en el Palacio Libertad, al que serán invitados los 24 mandatarios provinciales del país. También fueron convocados diputados y senadores de todos los partidos políticos, en lo que se perfila como uno de los actos de mayor convocatoria institucional durante la visita, publicó Infobae.

En cuanto a los aspectos operativos, se informó que quienes se registren como voluntarios para asistir a los peregrinos contarán con el beneficio de pasajes gratuitos en la red SUBE de transporte público durante los días que el Santo Padre permanezca en el país.

Temas:

feriado nacional 9 de noviembre Papa León XIV Visita del papa Argentina Gobierno nacional
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso