El Gobierno confirmó que el 9 de noviembre será feriado nacional por la visita del papa León XIV

El Gobierno anunció que decretará feriado nacional el lunes 9 de noviembre con motivo de la visita del papa León XIV a la Argentina. Según informó el Ministerio de Seguridad tras una reunión con autoridades nacionales y de la Iglesia, la decisión coincidirá con la misa que el pontífice celebrará frente al Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.

El comunicado atribuyó la medida a “la voluntad del presidente Javier Milei de que sea feriado nacional” durante esa celebración. La información difundida anunció la futura firma del decreto; no indicó que la norma ya hubiera sido publicada.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó el encuentro en la sede del Ministerio de Seguridad. La reunión se realizó después de la confirmación de la agenda del Papa en el país.

Qué pasará el 10 y el 11 de noviembre

En la misma reunión se estableció un esquema de feriados locales para los días martes 10 cuando esté en la provincia de Córdoba, y miércoles 11 de noviembre en la provincia de Buenos Aires.

"Se trabajará dentro de cada una de las jurisdicciones en feriados limitados a las jurisdicciones específicas", explicó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Entre los eventos ya definidos, Karina Milei anunció que el domingo por la tarde se realizará un acto en el Palacio Libertad, al que serán invitados los 24 mandatarios provinciales del país. También fueron convocados diputados y senadores de todos los partidos políticos, en lo que se perfila como uno de los actos de mayor convocatoria institucional durante la visita, publicó Infobae.

En cuanto a los aspectos operativos, se informó que quienes se registren como voluntarios para asistir a los peregrinos contarán con el beneficio de pasajes gratuitos en la red SUBE de transporte público durante los días que el Santo Padre permanezca en el país.