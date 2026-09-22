Paysandú se prepara para recibir al Papa León XIV: esperan una multitud y habrá una misa histórica

Paysandú se prepara para recibir al Papa León XIV el próximo sábado 7 de noviembre, en una visita que movilizará a miles de fieles de Uruguay y países vecinos. El Sumo Pontífice llegará a las 9:10 y una hora después presidirá una misa en el Parque París Londres, según confirmó oficialmente el Vaticano.

La escala formará parte del Viaje Apostólico que León XIV realizará por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre. El Papa arribará primero a Montevideo y, al día siguiente, viajará hacia Paysandú. Tras la celebración religiosa, partirá nuevamente hacia la capital uruguaya a las 12:45.

"Ha pasado mucho y poco, en cierto sentido, porque el tiempo ha sido poco, pero ha pasado mucho para que en las últimas horas se hayan confirmado los horarios y la actividad que va a cumplir el Papa", explicó a Elonce el periodista uruguayo Martín Bosco, al brindar detalles de los preparativos.

A qué hora llegará el Papa a Paysandú

El programa oficial establece que León XIV despegará desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco a las 8:25 y llegará al Aeropuerto Internacional de Paysandú "Brigadier General Aviador Tydeo Larre Borges" a las 9:10 del sábado 7 de noviembre.

A las 10 horas comenzará la misa en el Parque París Londres, uno de los puntos centrales de su paso por Uruguay. El predio cuenta con más de 15 hectáreas y se prepara para albergar a una gran cantidad de personas. "Va a permitir tener todas las condiciones para recibir a un número importante de gente", explicó Bosco.

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Por el momento, no figura en la agenda oficial una visita del Pontífice a la Basílica Nuestra Señora del Rosario y San Benito de Palermo. No obstante, el periodista señaló que las autoridades eclesiásticas locales indicaron que esa posibilidad "no está descartada".

Esperan fieles de Uruguay, Argentina y Brasil

La expectativa excede ampliamente a Paysandú, cuyo departamento cuenta con alrededor de 80.000 habitantes. Bosco indicó que ya hay más de 50 delegaciones de diferentes puntos de Uruguay que preparan su llegada y anticipó que también se espera una importante concurrencia desde Argentina y Brasil.

Como antecedente, mencionó la visita de Juan Pablo II a Salto en 1988, cuando unas 60.000 personas participaron de las actividades. Esa cifra es tomada como referencia para dimensionar el operativo que requerirá la llegada de León XIV, aunque se contempla que la convocatoria pueda ser superior.

"Ese es el número que se está manejando, aunque también se maneja una cifra superior porque no solamente llegará gente uruguaya, sino también desde Argentina y Brasil", señaló el periodista.

Colón podría recibir visitantes por la llegada del Papa

La capacidad hotelera constituye uno de los principales desafíos. Ante la magnitud esperada, Paysandú trabaja de manera regional y Colón aparece como una alternativa para alojar a visitantes que crucen desde Entre Ríos.

Bosco señaló que hubo conversaciones entre autoridades de ambos países para coordinar servicios. La cercanía mediante el puente internacional General Artigas y la infraestructura turística de Colón convierten a la ciudad entrerriana en un punto estratégico para quienes quieran participar de la celebración.

"Paysandú no tiene capacidad hotelera para recibir tantas personas. Eso es un tema que ya se estaba coordinando con la vecina ciudad de Colón", explicó. El desafío incluye alojamiento, gastronomía, abastecimiento, transporte y seguridad para quienes lleguen horas o días antes.

Cómo será el ingreso a la misa

Además, se trabaja en un sistema de inscripción vía web para quienes quieran concurrir a la misa. Según adelantó Bosco, el registro no implicará restringir la participación, sino facilitar el ordenamiento de los ingresos al Parque París Londres.

Las autoridades eclesiásticas, departamentales y nacionales avanzan ahora con la logística y los servicios necesarios para una jornada que tendrá impacto en toda la región fronteriza. Los detalles sobre accesos y el sistema de inscripción serán informados próximamente.

Tras permanecer alrededor de tres horas y media en Paysandú, León XIV partirá a las 12:45 hacia Montevideo. Al día siguiente continuará hacia Florida y luego viajará a Buenos Aires, donde comenzará la etapa argentina de su recorrido por Sudamérica.