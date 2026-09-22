Cuatro hermanitos buscan una familia que los adopte juntos: cómo postularse

Cuatro hermanos buscan una familia que los adopte juntos y los acompañe durante una nueva etapa de sus vidas. Los niños tienen 13, 11, 9 y 6 años, residen en Córdoba y expresaron como principal deseo poder permanecer unidos.

El Registro Único de Adopciones (RUA) abrió una convocatoria pública dirigida a personas solas, parejas o familias radicadas en cualquier punto de la Argentina que tengan disponibilidad para asumir la adopción conjunta.

El llamado fue impulsado por la Unidad de Jueza Nº 6 del Tribunal de Gestión Asociada de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y Género de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.

El deseo de permanecer juntos

Los cuatro hermanos construyeron a lo largo de los años un vínculo afectivo muy profundo. Comparten diferentes actividades, se cuidan, se ayudan mutuamente y encuentran en esa relación una fuente de seguridad y contención.

Por ese motivo, la convocatoria tiene como condición fundamental preservar el grupo de hermanos. La búsqueda apunta a un entorno familiar capaz de respetar la individualidad de cada uno, pero también de sostener el lazo que los une.

Según se informó, todos se encuentran en buen estado de salud, concurren a la escuela y realizan actividades deportivas y artísticas. Además de andar en bicicleta, dibujar y jugar a las cartas, comparten una pasión especial por el fútbol.

Las historias de los cuatro hermanos

El mayor tiene 13 años y cursa segundo año de la escuela secundaria. Fue descripto como un adolescente tranquilo, respetuoso y afectuoso, que demuestra un fuerte compromiso con el bienestar de sus hermanos. Entre sus actividades preferidas se encuentran Educación Física y los paseos en bicicleta.

Su hermano de 11 años asiste a quinto grado. Es creativo e inteligente y disfruta jugar a las cartas, andar en bicicleta, practicar fútbol y compartir un mate.

El tercero tiene 9 años, cursa tercer grado y se destaca por su alegría y creatividad. Le gusta andar en bicicleta, pintar y participar de juegos de cartas junto con sus hermanos.

El más pequeño tiene 6 años. Es activo, inteligente y sensible a lo que sucede en su entorno. Disfruta dibujar, pintar, practicar básquet y jugar videojuegos. También deberá continuar con un espacio psicoterapéutico que lo ayude a trabajar y expresar sus emociones.

Qué características deberá tener la familia

La búsqueda se orienta a una persona, pareja o familia con disponibilidad emocional, empatía y recursos personales para acompañar las necesidades propias de las distintas etapas de crecimiento.

Quienes se postulen deberán estar preparados para brindar cuidado, estabilidad y contención a los cuatro niños, respetando los tiempos y las características individuales de cada uno.

Asimismo, será indispensable garantizar la continuidad de sus actividades escolares, recreativas y terapéuticas, además de acompañar la construcción gradual de los nuevos vínculos familiares.

Cómo postularse a la convocatoria

Las personas, parejas o familias interesadas pueden ingresar al sitio oficial del Registro Único de Adopciones de Córdoba.

Dentro del apartado de convocatorias deberán buscar el llamado identificado con el número de referencia 15/26 y completar el formulario de inscripción con la información solicitada.

La convocatoria tiene alcance nacional, por lo que pueden postularse personas residentes en cualquier provincia argentina que estén dispuestas a recibir a los cuatro hermanos y acompañarlos sin separarlos.