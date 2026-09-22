Argentina va por más medallas este martes: finales de Las Leonas y Los Leones

Las Leonas y Los Leones disputarán las finales ante Chile

Argentina afrontará este martes una nueva jornada de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con una extensa programación y varias posibilidades de sumar medallas. Las principales miradas estarán puestas en las finales del hockey femenino y masculino.

Los Leones enfrentarán a Chile desde las 13:30 por la medalla de oro, mientras que Las Leonas jugarán también ante el seleccionado chileno desde las 15:45, en otra de las grandes definiciones de la jornada.

El atletismo tendrá además numerosas pruebas. Matías Reynaga correrá la final masculina de los 10.000 metros desde las 9:20 y Argentina disputará a las 11 la final del relevo mixto 4x100. Por la tarde, Agustín Carril competirá en la final masculina de salto con garrocha, mientras Nélida Peñaflor y Eva Luna correrán los 10.000 metros femeninos.

El sóftbol masculino vuelve a escena

Una de las competencias con especial interés para la región será el sóftbol masculino. Argentina enfrentará a Perú desde las 19, por la ronda preliminar del certamen.

También habrá participación argentina en tenis. Luisina Giovannini y Jazmín Ortenzi jugarán desde las 11:30 los cuartos de final del dobles femenino, mientras Luciana Moyano y Luciano Ambroggi disputarán desde las 13 los cuartos del dobles mixto.

En vóleibol masculino, Argentina enfrentará a Colombia desde las 15, mientras que el handball tendrá el partido ante Paraguay programado para las 19:30.

Una agenda cargada de competencias

La actividad comenzará temprano con participación nacional en tiro con arco, bádminton, ciclismo de pista, escalada deportiva, frontón, ráquetbol, remo coastal y polo acuático.

Argentina también tendrá representantes en tenis de mesa, pádel, squash y surf, entre otras disciplinas, en una jornada que ofrecerá numerosas oportunidades para incrementar las 174 medallas acumuladas hasta el cierre del lunes.