Marcelo Fuentes valoró el empate de Patronato: “Siento que han evolucionado y me siento representado”

Marcelo Fuentes valoró el rendimiento de Patronato después del empate 1-1 frente a Nueva Chicago en Mataderos y aseguró que el equipo mostró señales de evolución en plena lucha por mantenerse fuera de la zona de descenso. El entrenador consideró que el Rojinegro hizo méritos para llevarse más que un punto y destacó especialmente lo realizado durante el primer tiempo.

“Un buen partido, una final más. Creo que la jugamos como tal. En los 90 minutos intentamos quedarnos con algo. Estamos con casi 28 días de trabajo y a mí me da la sensación de que hoy se vio”, expresó Fuentes luego del encuentro correspondiente a la fecha 30 de la Primera Nacional.

El DT también puso en contexto la importancia de la unidad obtenida, ya que Patronato continuó fuera de la zona de descenso. “Pudimos sumar nada más que un punto por la manera en que fuimos. Atacamos los 90 minutos con distintas armas, pero se sumó un punto en el sentido de que seguimos estando fuera de esa zona”, sostuvo.

Fuentes respaldó al arquero y destacó al equipo

Consultado por el error de Alan Sosa que terminó en el empate de Nueva Chicago, Fuentes evitó responsabilizar al arquero y destacó su aporte durante otros momentos del encuentro. “El fin de semana pasado no arrancamos perdiendo a los 60 segundos por Alan. El arquero tiene que convivir con la ingratitud permanente”, manifestó.

En ese sentido, el entrenador realizó una valoración positiva del funcionamiento general de Patronato. “Siento que todo el equipo lo hizo bien. Nos ayudó mucho Alan en el primer tiempo cuando caían centros al área. Después vi un rendimiento en todas las líneas de siete-ocho puntos, que es la manera en que hay que jugar estos partidos”, remarcó.

Sin embargo, admitió que quedó una sensación agridulce por las posibilidades generadas. “Uno tiene sensaciones encontradas porque creo que hicimos mérito para quedarnos con algo más. Nos llevamos un punto, disfrutamos de estar fuera de esa zona y tendremos que ir por los tres en nuestra cancha”, señaló.

“El primer tiempo fue desde que yo llegué lo mejor”

Fuentes destacó especialmente lo realizado por Patronato durante los primeros 45 minutos, cuando el equipo consiguió ponerse en ventaja y generó otras oportunidades para ampliar la diferencia.

“El primer tiempo creo que fue, desde que yo llegué, lo mejor, pero tiene que ver con esos 27-28 días de trabajo que tenemos”, aseguró el entrenador. A partir de ese rendimiento, sostuvo que buscarán consolidar los aspectos positivos y corregir las falencias.

El técnico también se refirió a las bajas que condicionaron el armado del plantel. “Para este partido parecía que estábamos cortos y yo veía que había señales en el equipo que nos podía representar, como nos representó hoy desde lo futbolístico”, indicó. Luego reconoció: “Desde lo puntuable seguramente el simpatizante está dolido, los jugadores ni hablar y nosotros también. Podemos decir que merecíamos algo más”.

Las oportunidades que Patronato no pudo concretar

Uno de los puntos analizados después del encuentro fue la falta de eficacia. Patronato generó situaciones para ampliar la ventaja durante el primer tiempo y también contó con oportunidades después del empate del conjunto de Mataderos.

“Es más fácil defender un 2-0 que un 1-0, pero no pudimos”, reconoció Fuentes. El entrenador destacó que su equipo mantuvo la intención ofensiva incluso durante los últimos minutos y realizó modificaciones para intentar recuperar la ventaja.

“Hasta el último minuto, cambiando el sistema, con cinco volantes y un solo centro delantero, intentamos ir y llegamos”, expresó. El técnico sostuvo que el equipo buscó diferentes caminos para vulnerar nuevamente a Nueva Chicago, aunque no logró concretar las situaciones.

La evolución que observó Fuentes

El entrenador reconoció que la definición continúa siendo un aspecto a mejorar, aunque valoró la cantidad de ocasiones que produjo Patronato. “Hoy debe ser el partido que más llegamos”, afirmó al analizar las posibilidades generadas cerca del área rival.

Fuentes insistió en que el rendimiento mostró avances respecto de sus primeras semanas al frente del equipo. “Trabajamos para ganar. No sé si podremos mejorar todas las situaciones y las condiciones que el jugador necesita, pero estoy conforme porque siento que han evolucionado y me siento representado”, afirmó.

“Hay que seguir por este lado, son todas finales”, agregó el entrenador, consciente de la situación que atraviesa Patronato en la tabla y de la importancia que tendrán los encuentros restantes.

Los cambios y la búsqueda del segundo gol

Fuentes también explicó las modificaciones realizadas durante el encuentro y remarcó que buscó sostener la vocación ofensiva hasta el cierre. Una de las variantes fue el ingreso de Bravo para aprovechar su velocidad por el sector derecho.

“Faltando cinco apostamos a la velocidad de Bravo, a ver si podíamos asistir a la gente que llegaba del otro lado. Buscamos eso. Seguimos buscando hasta el final el gol”, explicó.

Sobre el funcionamiento después del empate, reconoció algunos desajustes ofensivos, aunque destacó la tarea defensiva. “Nosotros nos desordenamos de mitad para adelante. Alternábamos quién iba por adentro y por afuera. Pero la línea de cuatro y el volante central defendieron todo lo que les tiraron”, analizó.

El próximo desafío de Patronato

Fuentes adelantó que el cuerpo técnico comenzó inmediatamente a preparar el siguiente compromiso. “Nosotros ya empezamos a la vuelta a ver un poquito qué pasó con San Martín de San Juan y así va a ser partido tras partido”, señaló.

Para el próximo encuentro podría recuperar algunos futbolistas que permanecían lesionados. No obstante, el entrenador aclaró que su presencia dependerá de la evolución durante la semana. “Sé que los 11 que designamos jugaron un muy buen partido. Veremos en la semana, cuando tengan el alta médica los que están afuera, la posible citación. No sé si van a estar adentro o no”, explicó.

Con Patronato todavía fuera de la zona de descenso, Marcelo Fuentes dejó en claro cuál será el objetivo para la recta final del campeonato: sostener la evolución futbolística y transformar las oportunidades generadas en resultados. “Los que mejor estén seguramente vamos a tratar de meterlos en cancha”, concluyó.