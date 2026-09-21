Paranaense pidió ayuda para afrontar tratamientos médicos: “Quiero vivir un poquito más”

REDACCIÓN ELONCE
José Albarenque tiene 55 años, trabajó durante tres décadas como remisero y atraviesa serios problemas de salud que le impiden continuar con su actividad. En diálogo con Elonce, pidió colaboración para afrontar medicamentos, traslados y tratamientos médicos.
José Albarenque realizó un pedido solidario ante las dificultades económicas que atraviesa para afrontar tratamientos médicos, medicamentos y traslados vinculados a sus problemas de salud. El paranaense, conocido por haber trabajado durante 30 años como remisero, contó a Elonce que actualmente percibe una jubilación por incapacidad y que sus ingresos no alcanzan para cubrir los gastos.
Albarenque explicó que padece distintas enfermedades y que además tiene un tumor en la pierna derecha que le dificulta considerablemente la movilidad. Esta situación le impide trabajar y condiciona incluso sus posibilidades de concurrir a las consultas médicas.
“Tengo bastantes problemas y no puedo afrontar los gastos de medicación. Para poder moverme a diferentes tratamientos tengo que hacerlo en coches de aplicación. Tendría que haber ido hoy al médico y no puedo ir, no puedo comprar los medicamentos, estoy sin calmantes”, expresó.
Treinta años trabajando como remisero
Durante la entrevista, José recordó su extensa trayectoria laboral en Paraná. Durante buena parte de su vida trabajó como remisero y fue conocido por numerosos vecinos que utilizaban habitualmente el servicio.
“Tengo 30 años de remisero. De mis 55 años, tengo 30 de remisero”, contó. Sin embargo, sus actuales problemas de salud le impiden desarrollar esa actividad y depende de una jubilación por incapacidad.
Albarenque también aprovechó su testimonio para reclamar mayor inclusión para las personas con obesidad. “Lo que a mí más me gustaría lograr es que a las personas obesas se nos tenga en cuenta, no que se nos abandone por ser como somos. Nos vamos a hacer atender, nos atienden mal, nos miran mal, no tenemos una silla de ruedas, no tenemos una camilla”, manifestó.
“Quiero vivir un poquito más”
El entrevistado enumeró algunas de las enfermedades que atraviesa y explicó cómo repercuten en su vida cotidiana. “Tengo diabetes, tengo asma, tengo presión, tengo ese tumor que no me deja caminar. Entonces, con mis 55 años, quiero vivir un poquito más”, expresó.
Sobre el tumor que tiene en la pierna derecha, señaló que recientemente fue sometido a una punción con biopsia. “Gracias a Dios, el tumor dio benigno, está encapsulado, no se desparramó”, relató. Según aseguró, el profesional que realizó el procedimiento le indicó que podía ser operado.
“El mismo médico que me hizo la punción me dijo que era operable al 100%. Pero el problema es que las obras sociales no lo quieren cubrir o no sé cuál es el motivo”, sostuvo Albarenque.
Los gastos médicos que debió afrontar
José relató además las dificultades que, según afirmó, encontró para realizar estudios mediante su cobertura de PAMI. Contó que recibió una autorización para una punción, pero aseguró que posteriormente debió afrontar gastos particulares.
“Cuando me voy a realizar la punción, me la hacen y tuve que abonar 100.000 pesos más 15.000 pesos porque me vieron los papeles. Yo pensé que también estaba incluida la biopsia”, indicó.
Albarenque sostuvo que después debió recurrir a un laboratorio particular. “Me entregaron los resultados, es decir, las muestras, y tuve que ir particular a un laboratorio, gastar 80.000 pesos más, que gracias a amigos y familiares pude juntar”, relató.
Una jubilación por incapacidad
La situación económica representa otra dificultad para continuar con sus tratamientos. “Lo que estoy cobrando no llega a los 310.000 pesos. Tengo una jubilación por incapacidad”, explicó.
Además, contó que recientemente recibió una notificación de ANSES para someterse nuevamente a una evaluación médica. “A mí me dieron, así como estoy, el 66% de incapacidad”, señaló.
Según relató, concurrió a la revisión acompañado por su abogada y presentó nuevamente la documentación correspondiente. En ese contexto, remarcó las dificultades para sostener económicamente las consultas, los medicamentos y los traslados necesarios para atender su salud.
El pedido solidario de José Albarenque
Frente a esta situación, José decidió hacer público su caso y pedir colaboración. Explicó que inicialmente sintió vergüenza de contar lo que estaba atravesando, pero que la imposibilidad de afrontar los gastos lo llevó a recurrir a la solidaridad de la comunidad.
“Lo único que pretendo es que seamos tenidos un poquito más en cuenta los obesos, que me ayuden a poder resolver algo de esto, algún abogado que escuche, algún médico que escuche”, pidió.
Finalmente, explicó que cualquier aporte económico será destinado principalmente a sus traslados y tratamientos. “Lo económico que se pueda juntar es para mi traslado y poder costear, porque sinceramente acá somos todos jubilados”, sostuvo. “Me daba vergüenza salir y hablar, pero la verdad no puedo más”, reconoció Albarenque. Quienes deseen colaborar con el vecino podrán hacerlo mediante el alias josalbarenque.mp.