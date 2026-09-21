Granizo sorprendió a feriantes en la costanera de Paraná: “Nunca habíamos vivido algo así”

El granizo en la costanera de Paraná sorprendió este domingo a feriantes, gastronómicos y familias que participaban de una actividad al aire libre cuando el tiempo cambió abruptamente y una intensa pedrea obligó a todos a buscar refugio. Lorena Sánchez, cocinera y habitual trabajadora de este tipo de encuentros, contó a Elonce que nunca había atravesado una situación similar durante una jornada laboral.

“Nos sorprendió. Sabía que iba a venir una llovizna y que la intensidad no iba a ser mucha, pero sinceramente a mí me sorprendió y creo que a mis compañeros gastronómicos y a los organizadores también”, relató Sánchez. Lo que parecía una precipitación pasajera se transformó rápidamente en una fuerte caída de piedras acompañada por ráfagas de viento.

El episodio encontró a los puestos funcionando y a numerosas personas comiendo bajo las carpas. “Nunca jamás, en los años que llevo como gastronómica feriante, me había pasado una granizada con tal magnitud y con tanta fuerza”, afirmó. La escena se volvió especialmente tensa porque las piedras comenzaron a acumularse sobre los gazebos y obligaron a los trabajadores a actuar rápidamente.

Gazebos cargados de granizo y una carrera para ponerse a salvo

Los feriantes se refugiaron debajo de sus estructuras, pero el mismo lugar que servía de protección comenzó a representar una preocupación. “Teníamos que estar sacando porque se juntaban kilos de piedras en el techo del gazebo, junto con las hojas y las flores de los árboles”, explicó Sánchez sobre los minutos de mayor intensidad.

Granizo en Bajada Grande.

El viento también castigó el sector, aunque los trabajadores estaban preparados para ese tipo de contingencia. “Normalmente nosotros ya tenemos todo prendido con estacas, así que eso lo tenemos organizado. El tema fue que jamás nos había pasado algo así con piedra”, diferenció.

Estaban acostumbrados a trabajar con lluvia e incluso con agua corriendo debajo de los puestos, pero no ante una granizada de esa magnitud.

Mientras los gastronómicos intentaban sostener sus espacios, el público comenzó a abandonar rápidamente la feria. “Había un montón de gente comiendo, gente debajo de las carpas, gente que estaba llegando y gente que ni alcanzó a comer porque se tuvo que ir”, recordó.

Granizo en plaza Italia.

“Salieron todos corriendo”

El granizo obligó a muchas personas a correr hacia los vehículos para resguardarse. Sánchez aseguró que posteriormente pudo observar videos registrados por clientes que mostraban esa secuencia. “Salieron todos corriendo. Vi videos de clientes filmando cómo subían a los autos con las piedras cayendo”, describió.

La feriante indicó que algunas personas recibieron impactos durante esos instantes. “Muchos se golpearon. Nosotros tuvimos golpecitos leves con las piedras, pero hubo gente a la que sí le golpeó bastante fuerte”, señaló a Elonce. Pese al susto, destacó que su equipo y los demás trabajadores gastronómicos se encontraban bien tras el fenómeno.

El granizo en Paraná.

En cuanto al tamaño del granizo, Sánchez señaló que las piedras fueron considerables, aunque menores que las registradas en otros puntos de Entre Ríos durante el temporal. “No eran tan grandes como las que cayeron en María Grande, pero tengo videos donde las pongo en la palma de la mano y son considerables”, graficó.

El fuego siguió encendido en medio de la pedrea

Una de las imágenes más particulares de la tarde quedó en el sector gastronómico. El cambio del tiempo fue tan repentino que los trabajadores no alcanzaron a retirar lo que tenían sobre el fogón. “No alcanzamos a levantar las cosas del fuego. Yo dije: ‘Es una lloviznita, cuatro o cinco milímetros, nada’”, recordó Sánchez a Elonce.

Granizo en el Club Náutico.

Incluso, en medio de la caída de piedras, el fuego continuó encendido. “No se apagó”, contó entre risas al reconstruir la escena. Según explicó, la lluvia no fue el elemento predominante durante esos minutos: “El agua fue poquita. Fueron las piedras”, reiteró.

La intensidad del fenómeno alteró también la percepción del tiempo. Aunque calculó que la granizada se extendió durante unos cuatro o cinco minutos, para quienes permanecían bajo los gazebos pareció mucho más. “Para nosotros fue una eternidad. Habrá sido cuatro o cinco minutos, no más de eso, pero fue una sensación de eternidad porque te da ese miedo”, expresó.

Daños menores y el recuerdo de una tarde inesperada

Los daños materiales en el puesto de Sánchez no fueron importantes. La cocinera explicó que principalmente se perdieron elementos pequeños y productos descartables que se mojaron. “No fue tan grande la pérdida. Más fue el susto, porque parecía que no iba a cortar más”, aseguró.

Lorena Sánchez.

También recordó cómo cambió el aspecto del cielo mientras avanzaba el temporal. “Se puso blanco, se puso verde, se puso de todos los colores”, relató. Para Sánchez, el episodio pasó a formar parte de las experiencias inesperadas que deja el trabajo permanente en espacios abiertos: “Creo que es una más para la historia de esta vida feriante que llevamos”.

Tras el temporal, recibió numerosos mensajes de personas que querían conocer el estado de los trabajadores. “Agradezco a todos los que nos mandaron a preguntar cómo estábamos y a quienes escribieron preocupándose por nosotros y por todos los compañeros gastronómicos”, expresó.

Una experiencia que obligará a reforzar recaudos

El episodio ocurrió en una jornada en la que se habían emitido advertencias meteorológicas por tormentas para Paraná y otros sectores de Entre Ríos. Sin embargo, Sánchez admitió que no esperaba una pedrea de semejante intensidad y señaló que la experiencia dejó nuevos aspectos a considerar para quienes desarrollan su actividad a cielo abierto.

El granizo sorptendió a quienes participaban de la feria de la primavera

“Creo que se viene todo esto y vamos a tener que prepararnos como gastronómicos feriantes para las ferias y todos los eventos al aire libre”, reflexionó. La trabajadora remarcó que suelen tomar recaudos frente al viento y la lluvia, pero la caída de granizo abrió un escenario distinto.

Superado el susto y sin consecuencias graves entre sus compañeros, Sánchez resumió lo ocurrido desde la perspectiva de quienes viven de instalar sus puestos cada fin de semana: “Es nuestro afán de trabajar, nuestro afán de estar en una feria. Muchas veces nos encontramos con estas situaciones que dispone la naturaleza y, bueno, son cosas que pasan”.