La pareja detenida en el Túnel sería cabecilla de una banda que asaltaba camioneros

Detenidos en el Túnel: los vinculan con una banda de asaltantes.

La pareja detenida en el Túnel Subfluvial sería la cabecilla de una banda dedicada al robo de camiones y al secuestro de sus conductores. El hombre y la mujer habían sido arrestados cuando ingresaban a Paraná y quedaron a disposición de la Justicia de Venado Tuerto.

Los detenidos circulaban en un Fiat Cronos cuando fueron interceptados en el puesto caminero. Durante el procedimiento se secuestraron tres teléfonos celulares y $2.061.600. El hombre y la mujer permanecieron alojados en Paraná a la espera de su traslado a Venado Tuerto.

(PER)

La investigación fue encabezada por la fiscal Mayra Vuletic, quien indicó que otras cuatro personas ya fueron identificadas como presuntos integrantes de la organización. Tras una serie de allanamientos que no permitió localizarlas, se libraron órdenes de captura de alcance nacional.

Cómo operaba la banda

Según la hipótesis de la Fiscalía, la organización esperaba que los camioneros se detuvieran en las rutas para descansar o revisar sus vehículos. En ese momento, los atacantes los reducían, maniataban y se apoderaban de los transportes.

Los choferes eran privados de su libertad y trasladados durante varios kilómetros en el Fiat Cronos hasta zonas rurales, donde eran abandonados. Los investigadores también determinaron que el mismo automóvil habría sido utilizado con diferentes colores para dificultar su identificación.

La pesquisa comenzó meses atrás por un hecho ocurrido en Venado Tuerto y sumó otros episodios similares. Uno de los últimos casos se produjo en Sanford, donde un camionero fue atacado y los delincuentes escaparon con un Scania.

Las acusaciones y la búsqueda de sospechosos

La pareja será trasladada a Venado Tuerto para afrontar las audiencias imputativas. La Fiscalía anticipó que una de las principales acusaciones estará vinculada con su presunta participación en una asociación ilícita.

Mientras continúa la búsqueda de los otros cuatro sospechosos, los investigadores procuran establecer el destino de los camiones sustraídos. Una de las hipótesis apunta a que los vehículos eran ocultados, adulterados y posteriormente comercializados de manera ilegal.