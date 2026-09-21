Hospitalizaron con múltiples heridas cortantes a la pareja de abogado entrerriano

Una joven de 27 años fue derivada desde el Hospital San José de Federación al Masvernat de Concordia con cortes en distintas partes del cuerpo. Las lesiones fueron consideradas leves y la Policía esperaba entrevistarla para establecer qué había ocurrido.
Una joven de 27 años fue trasladada durante la noche del domingo desde Federación hasta el Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia, luego de ingresar al Hospital San José con múltiples heridas cortantes. La Policía investigaba cómo sufrió las lesiones y esperaba incorporar su testimonio y registros de cámaras para reconstruir lo ocurrido.
El episodio se registró minutos antes de las 20 en una vivienda del barrio San Cayetano, donde se produjo un despliegue policial. La mujer recibió una primera asistencia en el hospital de Federación y posteriormente fue derivada a un establecimiento de mayor complejidad ante la necesidad de realizar una evaluación médica.
El parte elaborado en el Hospital Masvernat indicó que la paciente presentaba cortes en el brazo izquierdo, el glúteo derecho, la pierna izquierda y la muñeca derecha. Un cirujano constató que una de las heridas, localizada en el glúteo, tenía aproximadamente 12 centímetros y debía ser suturada. Los demás cortes también recibieron curaciones.
Las lesiones fueron consideradas leves
Una autoridad policial informó que, tras los estudios realizados en Concordia, las lesiones fueron consideradas de carácter leve. “Los médicos entendieron inicialmente que podía tratarse de una lesión de mayor gravedad, pero esto no ocurrió”, explicó al referirse a la derivación.
La Policía todavía no había podido entrevistar formalmente a la joven debido a que, después de ingresar al hospital de Federación, fue trasladada al Masvernat. “De acuerdo con las directivas que tengamos, se le tomará la entrevista correctamente”, señaló el funcionario.
Según la información aportada por los investigadores, la mujer no había formulado una denuncia y las circunstancias en las que sufrió las heridas no habían sido determinadas. Fuentes vinculadas al caso señalaron que sería pareja de un abogado de Federación, aunque hasta ese momento no existía una acusación ni se habían establecido responsabilidades.
Analizaban cámaras para reconstruir el episodio
La otra persona que se encontraba vinculada con el lugar habría manifestado que la joven había sufrido un accidente doméstico. De acuerdo con esa versión, las lesiones se habrían producido con un vidrio. No obstante, ese relato debía ser corroborado mediante las medidas dispuestas en la investigación.
“La manifestación fue que había tenido un accidente doméstico y se lastimó”, indicó la autoridad policial. Al ser consultada sobre si las heridas podían resultar compatibles con un vidrio, respondió que esa posibilidad se analizaba de manera preliminar, aunque aclaró: “Estamos en materia de investigación”.
Los investigadores esperaban obtener registros de cámaras para ponerlos a disposición de la Justicia. El material sería examinado con el objetivo de establecer qué había sucedido dentro de la propiedad y determinar de qué manera se habían producido las lesiones.
La declaración de la joven también era considerada una medida central para reconstruir el episodio. La Policía aguardaba las instrucciones judiciales correspondientes para entrevistarla una vez que su estado y la atención médica recibida permitieran avanzar con esa diligencia. (con información de Concordia Policiales)