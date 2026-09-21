Una pedrada de dos minutos provocó heridos y daños en localidad del departamento Paraná

La granizada en Aldea Santa María dañó viviendas, vehículos y vidrios durante el temporal que afectó el domingo al departamento Paraná. Las piedras cayeron con máxima intensidad durante aproximadamente dos minutos y sorprendieron a los habitantes de la localidad.

Una vecina relató a Elonce que la principal característica del fenómeno no fue la cantidad de granizo acumulado, sino el tamaño de las piedras. “La granizada duró unos dos minutos a máxima intensidad. No fue tanto la cantidad, sino la magnitud de los granizos”, contó.

Golpeados por la granizada en Aldea Santa María (foto Elonce)

Según explicó, después de la primera caída llegó una segunda tanda, aunque las piedras fueron más pequeñas y en menor cantidad.

Daños en viviendas y vehículos

Los primeros relevamientos dieron cuenta de afectaciones en numerosas viviendas de Aldea Santa María. Se registraron roturas de vidrios y daños en distintas estructuras expuestas al impacto de las piedras.

Golpeados por la granizada en Aldea Santa María (foto Elonce)

También hubo automóviles perjudicados por la pedrada. Los granizos golpearon techos, carrocerías y cristales, mientras que las ráfagas y el peso de las piedras provocaron la caída de ramas.

“Fue la segunda vez que viví algo así”

La vecina comparó el episodio con otro fenómeno que había presenciado durante su infancia en Alcaraz. “Para mí fue la segunda vez que viví algo así, con granizos de ese tamaño. La primera fue cuando tenía alrededor de seis años”, recordó.

Golpeados por la granizada en Aldea Santa María (foto Elonce)

Según el relato que conservaba junto con sus padres, en aquella oportunidad la cantidad de piedras había sido mayor. En Aldea Santa María, en cambio, el tamaño del granizo fue el factor que provocó los principales daños en pocos minutos.

Golpeados por la granizada en Aldea Santa María (foto Elonce)

Un temporal que alcanzó diferentes localidades

La tormenta se produjo durante una jornada de inestabilidad en Entre Ríos. El Servicio Meteorológico Nacional había emitido alertas por fenómenos fuertes, con posibilidad de lluvia abundante en períodos breves, actividad eléctrica, ráfagas y granizo de distintos tamaños.

El departamento Paraná se encontraba bajo alerta naranja, que advertía sobre tormentas fuertes y algunas localmente severas. Entre los fenómenos previstos figuraban ráfagas que podían superar los 90 kilómetros por hora.

El temporal también alcanzó otras localidades y áreas rurales de la región. En Colonia Crespo se registró una caída de piedras de tamaño considerable, mientras que María Grande informó ocho personas con golpes leves y numerosos vehículos dañados.

Granizo en la capital entrerriana

En Paraná, las imágenes recibidas por Elonce mostraron granizo acumulado sobre calles, patios, techos y espacios verdes. El fenómeno se registró con mayor intensidad después de las 18 y estuvo acompañado por viento, lluvia y actividad eléctrica.

Hubo reportes desde General Espejo Sur, Puerto Sánchez, Bajada Grande y Plaza Italia, además de sectores de calles Nogoyá, Laurencena y sus alrededores. En algunos lugares, las superficies quedaron cubiertas de blanco en pocos minutos.

Los registros enviados desde distintos puntos permitieron reconstruir el avance de la tormenta por el departamento. En Aldea Santa María, el relevamiento continuó después de una pedrada breve que provocó daños materiales en viviendas y vehículos.