Actividad metalúrgica en baja: volvió a caer en agosto y acumula un retroceso del 5,6% en 2026

La actividad metalúrgica registró en agosto una caída interanual del 6,1% y también retrocedió 3,9% frente a julio. Con estos resultados, el sector acumuló una contracción del 5,6% durante los primeros ocho meses de 2026 y volvió a ubicarse en niveles bajos de producción.

Los datos corresponden al relevamiento elaborado por el Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), difundido por Agencia Noticias Argentinas. El informe mostró además una reducción en el uso de las instalaciones fabriles.

La utilización de la capacidad instalada descendió hasta el 39,6%, lo que significó una baja de 5,2 puntos porcentuales respecto del mismo período de 2025. Desde la entidad señalaron que ese nivel refleja un uso reducido del aparato productivo y lo compararon con registros observados durante la salida de la pandemia en 2020.

Todos los rubros mostraron caídas

La contracción de la actividad metalúrgica alcanzó a todos los segmentos incluidos en el relevamiento. Los retrocesos más pronunciados se registraron en Bienes de Capital, con una baja interanual del 11,1%, y Fundición, que cayó 7,9%.

En ambos casos, las empresas relevadas mencionaron entre las principales dificultades la escasez de pedidos y la debilidad de la demanda. También se observaron descensos importantes en otros sectores vinculados con distintas cadenas industriales.

Carrocerías y remolques retrocedió 6,6%, mientras que Autopartes disminuyó 6,4%. Equipos eléctricos cayó 4,4% y Maquinaria agrícola mostró una reducción del 2,7% frente al mismo mes del año pasado.

Entre Ríos tuvo una de las mayores bajas

El relevamiento también mostró diferencias entre provincias, aunque todas las jurisdicciones analizadas registraron caídas. Entre Ríos presentó una contracción del 8,8%, una de las más importantes del país dentro de la actividad metalúrgica.

Córdoba registró una baja del 7,8% y Buenos Aires retrocedió 7,3%. En esta última provincia, las empresas mencionaron entre los factores que afectaron su desempeño la reducción de pedidos y una mayor competencia de productos importados.

Santa Fe mostró una caída del 4,4%, mientras que Mendoza disminuyó 0,8%. Por cadenas de valor, los proveedores relacionados con la construcción retrocedieron 9,3% y los vinculados con el consumo final tuvieron una baja del 8,8%.

El empleo también mostró números negativos

El deterioro de la producción tuvo su correlato en el mercado laboral del sector. El empleo metalúrgico cayó 2,5% en comparación con agosto de 2025 y mostró una disminución mensual del 0,3%.

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, sostuvo que la producción todavía no evidencia una recuperación significativa. Según indicó, seis de cada diez unidades de capacidad productiva permanecen sin utilizar, en un contexto de baja demanda.

El dirigente también señaló que el 10,3% de las empresas metalúrgicas presenta atrasos en sus obligaciones. En ese escenario, la actividad metalúrgica transita 2026 con caídas generalizadas en producción, empleo y utilización de capacidad instalada, mientras el sector espera una recuperación de la inversión y la demanda.