Fuerte suba de las exportaciones pesqueras: llegaron a u$s1.677 millones hasta agosto

Las exportaciones pesqueras argentinas alcanzaron los u$s1.677 millones entre enero y agosto de 2026, lo que representó un crecimiento interanual del 23,4%. El avance estuvo impulsado por un mayor volumen comercializado, mejores precios internacionales y, particularmente, por el desempeño del langostino.

Los datos surgen de un informe de la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPeCA), elaborado sobre información del Indec. Durante los primeros ocho meses del año se exportaron 414.252 toneladas de productos pesqueros, un 10,2% más que en el mismo período de 2025.

La diferencia entre el crecimiento de las cantidades y el incremento de la facturación muestra el impacto que tuvieron los valores internacionales y la composición de las ventas. Dentro de las exportaciones argentinas de productos primarios y manufacturas de origen agropecuario, la pesca representó el 4,3% y avanzó por encima del promedio de ese conjunto.

El langostino mostró el mayor crecimiento

El principal salto de las exportaciones pesqueras se produjo en el langostino entero. Las ventas al exterior aumentaron 258,3% en valor y llegaron a u$s368,7 millones, mientras que las cantidades comercializadas crecieron 205,1%.

El precio promedio del producto alcanzó los u$s6.919 por tonelada, un incremento interanual del 17,4%. España se consolidó como su principal mercado, con un aumento del 279,9% en las cantidades enviadas y una mejora del 19% en el precio promedio.

Las colas de langostino también tuvieron un desempeño positivo, con una suba del 19,4% en valor y del 11,1% en volumen. Por su parte, las ventas de filet de merluza aumentaron 19,6% en dólares y 9,3% en cantidades.

El calamar siguió primero en valor exportado

Pese al fuerte avance del langostino, el calamar Illex continuó encabezando los productos del sector por facturación, con ventas cercanas a los u$s480 millones durante los primeros ocho meses del año.

En este caso, sin embargo, las operaciones mostraron una caída interanual del 9,3% en valor y del 7,8% en volumen. El precio promedio se ubicó en u$s2.783 por tonelada.

Por destinos, Asia concentró el mayor monto de las exportaciones pesqueras, con u$s689 millones, seguida por Europa con u$s593 millones. América del Sur recibió productos por u$s130 millones y América del Norte por u$s123 millones.

China se mantuvo como principal comprador

China continuó siendo el principal mercado individual para la pesca argentina, con compras por u$s455 millones. Ese monto representó el 27,2% del total exportado por el sector y significó un crecimiento del 8,4% frente al mismo período de 2025.

El gigante asiático también permaneció como el destino más importante del calamar Illex. El crecimiento general del sector se produjo, en paralelo, mientras continúa la actividad de flotas extranjeras en aguas internacionales adyacentes a la Zona Económica Exclusiva argentina y en torno a las Islas Malvinas.

El aumento de las exportaciones pesqueras también coincidió con una mejora del empleo formal de la actividad. Según datos oficiales, el sector acumuló desde noviembre de 2023 un crecimiento del 7,4% en puestos registrados, equivalente a 965 empleos adicionales, en un año marcado por el fuerte desempeño de las ventas externas de langostino y otros productos.