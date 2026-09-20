Seis de cada 10 argentinos se endeudaron y el 76% lo hizo para cubrir alimentos, salud y servicios, según un informe

Seis de cada 10 argentinos se endeudaron durante los últimos seis meses y, entre quienes buscaron financiamiento, el 76% lo destinó a alimentos, salud, tarifas y servicios. Además, el 65% aseguró quedarse sin ingresos antes del día 20.
Seis de cada 10 argentinos se endeudaron o tomaron algún crédito durante los últimos seis meses y la mayor parte de ese financiamiento fue utilizada para afrontar gastos básicos. Según un relevamiento nacional correspondiente a agosto, el 60,2% de los consultados recurrió a alguna forma de deuda.
Entre quienes buscaron financiamiento, el 55,6% destinó el dinero a alimentos y salud, mientras que otro 20,4% lo utilizó para pagar tarifas y servicios. En conjunto, esos cuatro rubros explicaron el 76% de los motivos de endeudamiento relevados.
Los datos pertenecen al Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora, realizado entre el 25 y el 31 de agosto sobre 1.466 casos de alcance nacional y fueron reproducidos por Ámbito. La muestra fue ponderada por región, edad, sexo y voto declarado, con un margen de error informado de ±2,1% y un nivel de confianza del 95%.
El 65% se queda sin ingresos antes del día 20
El relevamiento también expuso dificultades para sostener los gastos durante todo el mes. El 65% afirmó quedarse sin ingresos antes del día 20, mientras que el 44,4% dijo no llegar al día 15 y un 12,2% aseguró agotar sus recursos antes del quinto día.
La situación mostró fuertes diferencias según el nivel socioeconómico. Entre las personas clasificadas por el estudio como pertenecientes a la clase baja, el 87,6% llegó sin recursos al día 20. Entre quienes fueron ubicados en la clase alta, esa proporción fue del 7,3%.
La edad también marcó diferencias: el 83,3% de los jóvenes de entre 18 y 39 años indicó que sus ingresos no alcanzaban más allá del día 20, frente al 60,3% registrado entre los mayores de 60 años.
El endeudamiento crece entre los sectores de menores ingresos
La proporción de personas que tomó créditos durante los últimos seis meses ascendió al 70,2% entre los sectores de menores ingresos y alcanzó el 67,1% en el segmento de entre 18 y 39 años.
También cambió el destino de las deudas según la situación económica. Entre los sectores de menores recursos, más del 85% de quienes recurrieron al financiamiento lo hizo para afrontar alimentos, salud, tarifas o servicios. En los estratos altos, en cambio, apareció una mayor participación de la adquisición de bienes durables.
En ese escenario, los ingresos y salarios encabezaron las preocupaciones, con el 50,1%, seguidos por la incertidumbre económica, con 49,8%, y el desempleo, con 40,9%. La inflación apareció décima entre las diez opciones relevadas, con el 12,7%.
Cómo perciben los argentinos la economía
El 59,4% de los encuestados calificó como mala o muy mala la situación económica del país. El porcentaje mostró una mejora respecto de julio, cuando había alcanzado el 61,8%. Entre los sectores de menores ingresos, sin embargo, la evaluación negativa se acercó al 75%.
Otro apartado abordó la relación entre los indicadores y la experiencia cotidiana: el 65,8% consideró que el índice de inflación del INDEC no refleja el aumento de precios que percibe, mientras que el 81,2% sostuvo que su salario no le gana a la inflación. Se trata, en ambos casos, de percepciones recogidas por la encuesta.
A esas conclusiones se suma otro relevamiento reciente, aunque con una población diferente. El Termómetro Psicosocial y Económico Nº4 del Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la Facultad de Psicología de la UBA detectó que el 55,9% de sus consultados manifestó atravesar una crisis económica relacionada con deudas o ingresos insuficientes.
Deudas, incertidumbre y angustia
A diferencia del relevamiento nacional de Zentrix, el estudio de la UBA comprendió 1.181 casos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y fue realizado entre el 4 y el 11 de septiembre, con un margen de error informado de ±3%, según publicó Ámbito.
En esa encuesta, los bajos salarios, con el 63,1%, y el desempleo, con el 61%, encabezaron las preocupaciones económicas. Además, nueve de cada diez participantes asignaron mucha o bastante importancia a los problemas económicos en relación con su salud mental; entre quienes tenían deudas, el porcentaje llegó al 93%.
Al consultar sobre estados de ánimo, el 43% mencionó incertidumbre, el 40% angustia, el 33% hartazgo y el 30% temor al futuro. Así, aunque se trata de estudios con universos y metodologías diferentes, ambos relevamientos reflejaron el peso que adquirieron los ingresos, las deudas y la capacidad para afrontar gastos cotidianos entre los consultados.