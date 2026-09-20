Apagón en CABA: confirmaron qué provocó el corte que afectó a casi 600 mil usuarios

El apagón afectó a 600 mil usuarios este sábado por la noche

Edenor confirmó la causa del apagón en el AMBA que durante la noche del sábado afectó a casi 600 mil usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Según informó la distribuidora, el origen estuvo en un desperfecto registrado en un interruptor de 220 kilovoltios instalado en la subestación Malaver, ubicada en el partido de San Martín.

El corte comenzó alrededor de las 21 y alcanzó a hogares, comercios y semáforos de distintos sectores de la Ciudad y el Gran Buenos Aires. El momento de mayor cantidad de usuarios afectados se registró a las 21:45.

De acuerdo con los datos del ENReGE, en ese momento había 519.472 usuarios de Edenor y 78.125 de Edesur sin suministro eléctrico.

Qué provocó el apagón

Edenor atribuyó el origen del inconveniente a una falla técnica en uno de los interruptores de alta tensión de la subestación Malaver. La instalación se encuentra en San Martín y forma parte de la infraestructura de la distribuidora.

La empresa continúa con las investigaciones para determinar con precisión cuáles fueron los factores que derivaron en el desperfecto y cómo se desencadenó la interrupción del servicio que terminó afectando también a usuarios de otras zonas del AMBA.

El suministro comenzó a restablecerse progresivamente y ambas distribuidoras lograron normalizar casi por completo el servicio poco después de las 23.

Los barrios afectados por el corte de luz

En el área de Edenor, la interrupción alcanzó a barrios porteños como Belgrano, Colegiales, Villa del Parque, Palermo, Recoleta, Villa Crespo, Villa Urquiza y Saavedra. En territorio bonaerense también se registraron cortes en sectores de Munro y Vicente López.

La restitución del servicio comenzó de manera progresiva y algunas de las primeras zonas en recuperar la electricidad fueron Núñez, Belgrano y Recoleta.

Por su parte, dentro del área de concesión de Edesur, los cortes afectaron principalmente a La Paternal, Flores, Floresta, Villa del Parque, Vélez Sarsfield, Caballito y Villa Santa Rita.

Desde Edesur habían señalado que la interrupción que alcanzó a parte de sus usuarios tuvo un origen externo a la compañía. A las 21:30, la empresa comunicó que había normalizado el servicio de sus clientes afectados por una falla en el sistema.

Un proyecto para ampliar la red eléctrica

El apagón se produjo mientras el Gobierno avanza con un proyecto para reforzar la infraestructura eléctrica del Área Metropolitana de Buenos Aires.

La Secretaría de Energía lanzó el 11 de agosto una licitación nacional e internacional para el proyecto AMBA I, que contempla una inversión estimada en 800 millones de dólares y busca ampliar la capacidad de transporte eléctrico de la región.

La iniciativa forma parte del Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico, que incluye 16 proyectos y prevé inversiones superiores a los 6.600 millones de dólares.

AMBA I contempla la construcción de unos 270 kilómetros de nuevas líneas de transmisión de 500, 220 y 132 kilovoltios, además de una estación transformadora en Plomer y equipos destinados a mejorar la estabilidad de la red.

Una vez finalizadas las obras, el proyecto prevé incorporar cerca de 2.000 megavatios de capacidad adicional al sistema eléctrico del Área Metropolitana.