Paro en Techint: más de 500 trabajadores frenaron una obra y la medida seguirá este martes

El paro en Techint comenzó este lunes en el yacimiento Los Toldos, en Rincón de los Sauces. Los trabajadores reclaman una recomposición salarial y anticiparon que mantendrán la protesta durante el martes si no reciben una propuesta.
El paro en Techint paralizó este lunes la actividad de más de 500 trabajadores en el yacimiento Los Toldos, ubicado en Rincón de los Sauces, Neuquén. La protesta se inició por un reclamo de recomposición salarial y, según anticiparon representantes de los empleados, continuará durante este martes si no existe una respuesta concreta.
La medida afecta directamente la construcción de la futura planta de procesamiento de hidrocarburos de Tecpetrol, considerada una de las obras de desarrollo productivo de importancia para la región. Durante la jornada quedaron paralizadas las tareas y también fueron bloqueados los accesos al predio.
La protesta contó con el respaldo de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina UOCRAUOCRA. Los trabajadores reclaman una actualización de los salarios acorde con las características y exigencias de las tareas que desarrollan en el yacimiento.
El reclamo de los trabajadores
El eje del conflicto es la recomposición salarial. Según indicaron los trabajadores, existe una brecha entre las remuneraciones actuales y las condiciones en las que deben desarrollar sus tareas.
Entre los argumentos expuestos señalaron que los trabajos en Los Toldos requieren mano de obra calificada, extensas jornadas laborales y una elevada exigencia logística debido a las características de la zona donde se encuentra el proyecto.
Ante esa situación, resolvieron iniciar el paro durante este lunes. La protesta tuvo un fuerte impacto sobre el funcionamiento del proyecto, debido a que no hubo actividad de maquinaria ni ingreso de materiales durante toda la jornada.
Una obra vinculada al desarrollo de hidrocarburos
El conflicto se desarrolla en el yacimiento Los Toldos, en la localidad neuquina de Rincón de los Sauces, donde avanza la construcción de una futura planta de procesamiento de hidrocarburos de Tecpetrol.
La paralización de más de 500 trabajadores repercutió directamente sobre el ritmo de ejecución de la obra. A la interrupción de las tareas se sumó el bloqueo de los ingresos al predio, lo que impidió el movimiento habitual de materiales.
Los trabajadores esperan ahora una propuesta que permita destrabar el conflicto. Hasta el cierre de la jornada, según la información disponible, no se había comunicado un acuerdo salarial que permitiera levantar la protesta.
El paro continuará durante este martes
Representantes de los trabajadores anticiparon que, en principio, la medida de fuerza continuará durante toda la jornada del martes. La continuidad estará sujeta a las negociaciones y a la posibilidad de recibir una oferta que responda al reclamo salarial.
De esta manera, la actividad permanecerá afectada mientras se espera una instancia que permita acercar posiciones entre las partes. El objetivo de quienes llevan adelante la protesta es conseguir una recomposición que contemple las condiciones particulares de trabajo en el yacimiento.
El paro en Techint entra así en una nueva jornada con más de 500 trabajadores involucrados y una obra vinculada al desarrollo hidrocarburífero paralizada, a la espera de novedades que permitan resolver el conflicto.