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Sociedad Cambios en el Gobierno nacional

Renunció Alejandro Vilches a la Secretaría Nacional de Discapacidad

El funcionario presentó su dimisión por motivos personales, mientras el Ministerio de Salud analizaba quién ocuparía su lugar. La salida abrió una etapa de definición en un área que abarca políticas sanitarias, educativas, laborales y sociales.

21 de Septiembre de 2026
Renunció en medio de la disputa por fondos para el área.
Renunció en medio de la disputa por fondos para el área.

El funcionario presentó su dimisión por motivos personales, mientras el Ministerio de Salud analizaba quién ocuparía su lugar. La salida abrió una etapa de definición en un área que abarca políticas sanitarias, educativas, laborales y sociales.

Alejandro Vilches renunció a la Secretaría Nacional de Discapacidad por motivos personales, según informó la Agencia Noticias Argentinas. En el Ministerio de Salud evaluaban a su posible sucesor, aunque todavía no se comunicó oficialmente quién asumiría la conducción del organismo.

 

La salida del funcionario abrió una etapa de definiciones sobre el futuro de la Secretaría, un área que requiere una articulación permanente con diferentes dependencias del Estado.

 

Una política que excede el ámbito sanitario

 

La política de discapacidad comprende múltiples dimensiones de la vida de las personas y no se limita a cuestiones vinculadas con la atención médica.

Entre sus competencias se encuentran la accesibilidad, el transporte, la educación, el empleo, la protección social, la autonomía y la participación plena de las personas con discapacidad en la comunidad.

Históricamente, el organismo rector en esta materia no surgió dentro del Ministerio de Salud. Su funcionamiento requiere coordinación con áreas legislativas, presupuestarias, educativas, laborales y de transporte.

Salud interviene específicamente en los asuntos correspondientes a su competencia y aporta evaluaciones técnicas cuando son requeridas. Sin embargo, la definición y ejecución de estas políticas exige un abordaje integral e interministerial.

Temas:

Alejandro Vilches Secretaría Nacional de Discapacidad discapacidad Ministerio de Salud
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