Vendió el Quini 6 ganador de más de $29 millones en Paraná: "Espero que aparezca pronto"

El Quini 6 ganador de más de $29 millones en Paraná fue vendido en la agencia 903, ubicada en la zona de Pellegrini y Paraguay. Tras conocerse el resultado del sorteo del domingo, su propietaria, Ileana Raffo, expresó a Elonce la emoción por haber entregado el premio más importante desde que está al frente del comercio.

"Estoy contentísima. La verdad que la recompensa más grande es la alegría de haber dado un premio tan importante", expresó Raffo. La apuesta obtuvo cinco aciertos en la modalidad Siempre Sale y recibirá exactamente $29.424.345,88.

La agenciera lleva una década trabajando en el lugar y nunca había entregado un premio de estas características. "Hace 10 años que tengo la agencia. Es la primera vez que me toca un premio", destacó.

(Elonce)

Buscan al afortunado apostador

Por el momento, la identidad del ganador continúa siendo una incógnita. Raffo revisó entre sus clientes habituales, aunque hasta ahora ninguno apareció con el ticket ganador. "No es de los fijos que tenemos acá, pero espero que aparezca pronto", comentó.

El premio correspondió al sorteo del domingo 20 de septiembre. En el Siempre Sale salieron los números 14, 15, 29, 31, 32 y 40. Hubo 17 apuestas con cinco aciertos y cada una obtuvo $29.424.345,88.

La noticia llegó además en un momento de menor movimiento para la agencia. "Estos días estuvo tranquilo. Esperemos que con el premio repunte un poco", señaló la comerciante, quien entre risas invitó a los apostadores a probar suerte en la "903".