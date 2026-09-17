Ganador del Quini 6 en Gualeguaychú obtuvo más de $39 millones: “Fue una sorpresa para todos", afirmó agenciera

El ganador del Quini 6 en Gualeguaychú obtuvo más de 39 millones de pesos y la noticia provocó sorpresa y alegría en la agencia que comercializó la apuesta. El afortunado es un vecino de la ciudad que juega habitualmente y mantiene sus números fijos desde hace años, una circunstancia que permitió identificar rápidamente al dueño de la boleta premiada.

Pamela Brelis, responsable de la agencia, contó que la noticia despertó curiosidad entre los clientes. “Hoy ha sido un día en que han estado todos ansiosos preguntando quién era, si no fueron ellos. Explicándole uno por uno que ya había aparecido”, relató.

Brelis recibió la comunicación sobre el premio durante la mañana y comenzó inmediatamente a revisar las apuestas habituales. “Es un cliente fijo que tiene su boleta acá con nosotros hace bastante tiempo. Hoy de mañana, cuando a mí me avisó IAFAS, automáticamente revisé las boletas fijas para ver si había alguno de los que confían todos los días en uno y sí, era uno de ellos. Enseguida le avisé. Una felicidad que ni ellos creían”, contó.

La sorpresa al enterarse del premio millonario

La relación habitual con el apostador permitió que la agencia tuviera un contacto para comunicarle la noticia. Brelis explicó que varios clientes mantienen sus jugadas de manera permanente y confían en el establecimiento para controlar los resultados y avisarles cuando obtienen algún premio.

“Hay muchos que no controlan las boletas porque confían en nosotros. Entonces, a medida que hay premios, tanto que los podemos pagar nosotros como no, les mandamos enseguida a avisar”, explicó la responsable del comercio.

El momento de comunicar la noticia estuvo marcado por la incredulidad. “Cuando le mando una foto, una captura de la máquina con lo que había sacado y felicitándola, porque tampoco es la persona que me lo juega la que lo ganó, tenían una felicidad. Me dice: ‘Ay, ya le aviso’. No lo podía creer ella, no lo podía creer el ganador tampoco. Fue una sorpresa para todos”.

Un vecino que juega desde hace años

Brelis confirmó que el ganador es vecino de Gualeguaychú, aunque preservó su identidad. Se trata de un apostador que mantiene desde hace mucho tiempo sus jugadas del Quini 6 en la misma agencia.

“Sí, es un vecino que juega siempre. Los Quini los tiene fijos hace muchos años, así que re agradecida”, expresó. Para la responsable del establecimiento, que el premio haya quedado en manos de uno de sus clientes frecuentes representó una satisfacción especial.

La confianza, remarcó, fue construida a través de los años. “Me ha pasado con varios premios y muchos de ellos han sido de los fijos. Es gente que hoy en día no nos cambia y confía ciegamente porque a veces ni revisan. Pagan una vez en el mes, le pasás el total, te pagan y no te están preguntando: ‘Che, ¿hay algo, no hay nada?’”.

El premio más importante que entregó la agencia

Aunque el comercio ya había registrado apuestas ganadoras, Brelis reconoció que nunca había entregado una suma de esta magnitud. Hasta ahora, los antecedentes correspondían a montos considerablemente menores.

“Siempre con montos menores. El Siempre Sale me lo han sacado varias veces con cinco aciertos también, pero de 2-3 millones, que igual en aquel momento tenían que ir a cobrarlo a Paraná porque era plata. Pero así tan grande, no, es el primero”, señaló.

Según explicó, por tratarse de un premio superior a los 5,5 millones de pesos, el ganador deberá realizar el trámite correspondiente ante la sede central de IAFAS en Paraná. Brelis ya le brindó las indicaciones necesarias para avanzar con el cobro.

Una tradición familiar ligada a las apuestas

La historia de Pamela Brelis con las agencias de lotería comenzó mucho antes de quedar al frente del establecimiento. Su abuelo tuvo una agencia en Gilbert y, después de su fallecimiento, ella continuó con la actividad.

“La agencia era de mi abuelo, él la tenía en Gilbert y hace unos años, cuando falleció, pasó a mis manos y yo ya estoy hace 12 años a cargo de la agencia”, recordó. Además, explicó que prácticamente toda su trayectoria laboral estuvo vinculada al mismo rubro.

Su contacto con la actividad comenzó durante la infancia y atravesó los cambios tecnológicos que experimentaron las apuestas. “Hacer las boletas manuales es algo que uno tiene en la cabeza, de cuando hacíamos doble ticket y se entregaba uno al cliente y el otro se guardaba con papel calco. Las máquinas nos han ido cambiando también a lo largo del tiempo y las he visto a todas”.

Qué hará el ganador con los más de $39 millones

Por el momento, no trascendió qué destino tendrá el dinero. Brelis explicó que su conversación con el ganador estuvo concentrada en indicarle los requisitos y pasos que deberá cumplir para cobrar el premio.

“Hoy le dije todo lo que tiene que llevar. Le di el número de teléfono de IAFAS para que consulte antes de ir, que esté todo bien y que no tenga ningún problema”, detalló la responsable de la agencia.

Brelis prefirió no preguntarle qué hará con el dinero y dejó esa decisión en el ámbito personal del afortunado. Así, el ganador del Quini 6 en Gualeguaychú se prepara para cobrar más de 39 millones de pesos después de que una de sus jugadas habituales se convirtiera en el premio más importante entregado hasta ahora por la agencia.