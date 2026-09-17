Operario entrerriano cayó de un camión y fue atropellado por un conductor que huyó del lugar

El accidente ocurrió en una verdulería de Concepción del Uruguay

Un grave siniestro ocurrido este jueves por la tarde en Concepción del Uruguay dejó a un hombre de 38 años con lesiones de extrema gravedad y motivó una investigación para dar con el conductor de un automóvil que se dio a la fuga tras atropellarlo.

El hecho se registró alrededor de las 16:50 en bulevar Los Constituyentes al 600, frente a una verdulería, donde intervino personal de la Comisaría Primera y la Fiscalía de turno.

Cayó mientras ajustaba la lona del camión

De acuerdo con las primeras averiguaciones, la víctima, domiciliada en Chajarí, realizaba tareas sobre la estructura de un camión, ajustando los tensores de la lona de carga mediante un sistema de trinquete.

En ese momento, la manija del mecanismo se rompió repentinamente, provocando que el operario perdiera el equilibrio y cayera de espaldas sobre la cinta asfáltica.

Segundos después, cuando permanecía tendido sobre la calle, fue embestido por un automóvil que circulaba por el lugar.

El conductor escapó sin asistir a la víctima

Tras el impacto, el automovilista no detuvo su marcha y abandonó la escena, por lo que ahora es intensamente buscado por la Policía.

El trabajador fue asistido por personal de emergencias y trasladado de urgencia al hospital de Concepción del Uruguay, donde el médico policial determinó que presentaba lesiones graves. Debido a su estado, fue ingresado inmediatamente a quirófano y quedó con pronóstico reservado.

Posteriormente se informó que sufrió una luxación de codo izquierdo, una fractura desplazada de húmero derecho y era evaluado por posibles lesiones internas.

La Fiscalía de turno ordenó las actuaciones correspondientes y dispuso un amplio relevamiento de cámaras de videovigilancia públicas y privadas ubicadas sobre bulevar Los Constituyentes.