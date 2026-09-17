 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales

Operario entrerriano cayó de un camión y fue atropellado por un conductor que huyó del lugar

Un trabajador de 38 años sufrió graves lesiones tras caer de la caja de un camión mientras ajustaba la lona de carga en Concepción del Uruguay. El automovilista es intensamente buscado.

17 de Septiembre de 2026
El accidente ocurrió en una verdulería de Concepción del Uruguay
El accidente ocurrió en una verdulería de Concepción del Uruguay Foto: La Pirámide

Un trabajador de 38 años sufrió graves lesiones tras caer de la caja de un camión mientras ajustaba la lona de carga en Concepción del Uruguay. El automovilista es intensamente buscado.

Un grave siniestro ocurrido este jueves por la tarde en Concepción del Uruguay dejó a un hombre de 38 años con lesiones de extrema gravedad y motivó una investigación para dar con el conductor de un automóvil que se dio a la fuga tras atropellarlo.

 

El hecho se registró alrededor de las 16:50 en bulevar Los Constituyentes al 600, frente a una verdulería, donde intervino personal de la Comisaría Primera y la Fiscalía de turno.

Cayó mientras ajustaba la lona del camión

 

De acuerdo con las primeras averiguaciones, la víctima, domiciliada en Chajarí, realizaba tareas sobre la estructura de un camión, ajustando los tensores de la lona de carga mediante un sistema de trinquete.

 

En ese momento, la manija del mecanismo se rompió repentinamente, provocando que el operario perdiera el equilibrio y cayera de espaldas sobre la cinta asfáltica.

 

Segundos después, cuando permanecía tendido sobre la calle, fue embestido por un automóvil que circulaba por el lugar.

El conductor escapó sin asistir a la víctima

 

Tras el impacto, el automovilista no detuvo su marcha y abandonó la escena, por lo que ahora es intensamente buscado por la Policía.

 

El trabajador fue asistido por personal de emergencias y trasladado de urgencia al hospital de Concepción del Uruguay, donde el médico policial determinó que presentaba lesiones graves. Debido a su estado, fue ingresado inmediatamente a quirófano y quedó con pronóstico reservado.

 

Posteriormente se informó que sufrió una luxación de codo izquierdo, una fractura desplazada de húmero derecho y era evaluado por posibles lesiones internas.

 

La Fiscalía de turno ordenó las actuaciones correspondientes y dispuso un amplio relevamiento de cámaras de videovigilancia públicas y privadas ubicadas sobre bulevar Los Constituyentes.

Temas:

Concepción del Uruguay atropellado Accidente operario herido
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso